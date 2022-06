Negli ultimi quarant’anni lo scandalo della pedofilia ha travolto la Chiesa cattolica in ogni continente, partendo dagli Stati Uniti e contagiando Europa, America Latina, Asia e Africa. In molti paesi europei è stata la Chiesa stessa a indagare, aprire i suoi archivi e documentare migliaia di casi di preti abusatori, quasi sempre insabbiati. In Italia non è accaduto niente del genere. Perché? Quali sono le ragioni per cui qui la bomba non è ancora scoppiata?

La bomba è un podcast e un’inchiesta giornalistica di Iacopo Scaramuzzi e Alvise Armellini. Racconta in sei puntate la crisi degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica italiana. Cosa sappiamo? Quali dati abbiamo? Perché lo scandalo è scoppiato ovunque ma non qui? Cosa deve accadere perché anche in Italia si cominci a cercare la verità? Come dobbiamo giudicare i recenti passi in avanti della CEI?

Alvise Armellini ha studiato a Oxford e alla London School of Economics, ha lavorato come giornalista per l’agenzia di stampa tedesca DPA e la francese Agence France-Presse, scrivendo sul Financial Times e sul Telegraph. Iacopo Scaramuzzi fa il vaticanista da oltre quindici anni, e cioè segue, indaga e racconta l’attualità del Vaticano e l’attualità religiosa, per l’agenzia di stampa Askanews. La bomba è prodotto dal Post e si può ascoltare gratuitamente dal 28 giugno sull’app del Post (scaricala qui) ma anche sulle principali piattaforme di podcast, come Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Di seguito, intanto, il trailer.