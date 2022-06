Le teorie sul finale di “Stranger Things”, per arrivare preparati

Lo scorso 27 maggio in tutto il mondo è uscita la prima parte della quarta stagione di Stranger Things, una delle serie tv di Netflix che hanno avuto più successo da quando esiste la piattaforma, e che racconta la storia di un gruppo di ragazzini alle prese con mostri e fenomeni soprannaturali in una cittadina dell’Indiana negli anni Ottanta. La quarta stagione è anche l’ultima, ma non è stata resa interamente disponibile da subito, come succede per la maggior parte delle serie su Netflix, bensì è divisa in due parti: sette episodi sono usciti a maggio e gli ultimi due usciranno il primo di luglio, venerdì.

Matt e Ross Duffer, i creatori della serie, hanno spiegato la decisione dicendo che gli ultimi due episodi hanno una durata «senza precedenti» (rispettivamente 90 minuti l’uno e 150 minuti l’altro) e che non volevano rimandare l’uscita delle prime puntate nell’attesa che fossero pronti. L’effetto ottenuto – voluto o meno – è che l’uscita ritardata del finale di stagione ha dato il tempo a moltissimi appassionati di discuterne online e pubblicare contenuti su YouTube, Reddit e TikTok con le più disparate teorie su cosa accadrà.

Alcune di queste teorie sono abbastanza prevedibili, ed è probabile che molti spettatori le abbiano già intuite, altre sono più fantasiose e fanno riferimento a piccoli dettagli apparentemente insignificanti che gli appassionati della serie hanno scovato nei fotogrammi degli episodi già usciti o nel trailer degli ultimi due. Di seguito abbiamo selezionato un po’ delle ipotesi più accattivanti, creative ed elaborate: leggerle prima del finale non rischia di rovinare la visione degli ultimi due episodi, ma potrebbe addirittura renderla più appassionante. Abbiamo escluso le teorie che fanno riferimento a foto del set diffuse in maniera non ufficiale e che potrebbero essere considerate da alcuni lettori simili a spoiler.

* Da qui in poi sono contenuti spoiler sui primi 7 episodi della quarta stagione usciti a maggio*

Breve riepilogo delle puntate precedenti

La quarta stagione di Stranger Things inizia circa sei mesi dopo gli episodi della terza stagione. I protagonisti più giovani hanno iniziato il liceo: Mike, Lucas, Dustin e Max (insieme agli amici più grandi Nancy, Steve e Robin) vivono sempre nella stessa città, Hawkins, che è il posto dove accadono tutte le cose soprannaturali che fanno andare avanti la storia. Invece la famiglia di Will, composta dalla madre Joyce (interpretata da Winona Ryder) e dal fratello Jonathan, si sono trasferiti a Lenora Hills, in California, portando con loro anche Undici (o Eleven, nella versione originale), la ragazzina dotata di poteri soprannaturali che però li ha persi nell’ultimo episodio della terza stagione.

Le vicende dei primi sette episodi proseguono su quattro filoni narrativi: quello che succede a Hawkins dopo che una cheerleader viene trovata morta in circostanze misteriose; quello che succede quando Mike arriva in California per trovare la fidanzata Undici e l’amico Will: quello che succede a Undici quando viene prelevata e portata in un laboratorio segreto per recuperare i propri poteri; e quello che succede in Alaska e poi in Siberia dove Joyce va per ritrovare Hopper, lo sceriffo e suo compagno che sembrava fosse morto alla fine della terza stagione ma che si scopre essere vivo e imprigionato dai servizi segreti russi. In questa stagione i protagonisti sono alle prese con Vecna, un mostruoso assassino legato al Sottosopra, la realtà oscura e terrificante che si trova sotto Hawkins e che è sostanzialmente il ribaltamento del mondo reale.

Chi morirà?

Una delle cose su cui gli appassionati della serie si sono divisi maggiormente è chi sia il personaggio destinato a morire nel finale di stagione. Per ora tutti i morti di Stranger Things (a parte Hopper, che come abbiamo visto non è davvero morto) sono stati personaggi secondari: l’amica di Nancy, Barb, nella prima stagione, il fidanzato di Joyce, Bob, nella seconda, e Billy, il fratello acquisito di Max – oltre a una serie di altri morti sconosciuti. Molti però sembrano convinti che, con l’avanzare della storia e con i sempre maggiori pericoli a cui il gruppo di protagonisti va incontro, non tutti potranno continuare a cavarsela.

Uno dei principali candidati è Steve, che avendo sempre avuto il ruolo di “babysitter” dei ragazzini più piccoli potrebbe non servire più ora che sono cresciuti: sarebbe anche un buon modo per risolvere il triangolo amoroso con Nancy e Jonathan, che era stato accantonato ed è stato ripreso in quest’ultima stagione. Un’altra teoria è che a morire sarà Will, visto che come alcuni hanno fatto notare c’è una scena in cui nel Sottosopra si intravede una lapide con scritto “Byers”, che è appunto il cognome di Will (ma anche del fratello e della madre).

Cosa c’è nel disegno di Will?

All’inizio Mike arriva in California e viene accolto all’aeroporto da un abbraccio della fidanzata Undici e da un goffo saluto dell’amico Will, che per l’occasione ha portato con sé un rotolo incartato con un fiocco. Tutto fa pensare che sia un regalo per Mike, ma quando lui gli chiede di cosa si tratti Will risponde «oh niente, solo un disegno a cui sto lavorando». Online molti si sono chiesti perché mai Will dovrebbe aver portato il disegno in aeroporto se la sua intenzione non era quella di darlo a Mike. Inoltre nella scena successiva si vede di sfuggita Will accartocciare il rotolo con una mano, come a volerlo buttare via.

Fin da piccolo Will è sempre stato molto bravo a disegnare, ma nella seconda stagione, quando viene posseduto dal malefico Mind Flayer, i suoi disegni diventano il veicolo tramite cui riesce a comunicare agli altri le cose che vede e cioè i lunghi e serpentini corridoi del Sottosopra. In una delle scene iniziali della quarta stagione si vede Will dipingere e tra alcuni rapidi scorci del suo dipinto compare una specie di tentacolo scuro che potrebbe ricordare i corridoi della seconda stagione. Alcuni hanno ipotizzato che Will possa essere nuovamente posseduto senza che nessuno degli altri se ne sia accorto e che il contenuto del disegno potrebbe rivelarsi vitale per salvare Hawkins da Vecna, il cattivo di questa stagione. A sostegno di questa ipotesi, nella scena in cui viene visto dipingere, la voce fuoricampo di Undici dice che è un periodo in cui Will è strano.

Will è innamorato di Mike?

A proposito di regali e abbracci goffi all’aeroporto, molti sospettano che in questa stagione Will potrebbe fare coming out rivelando di essere gay e di essere innamorato del migliore amico Mike. Molte scene della quarta stagione sembrano suggerirlo, e dalla prima stagione si dice che Will viene preso in giro a scuola per la sua sensibilità e per il fatto di essere “queer” (cioè “strano”, che è la parola con cui in quegli anni venivano definite le persone omosessuali in modo dispregiativo). Nella terza stagione c’è una scena in cui in un momento di screzio Mike dice a Will: «non è colpa mia se a te non piacciono le ragazze».

Alcuni hanno rimproverato alla serie di voler mantenere volutamente la suspense su questo punto, rimandando più del dovuto una rivelazione che molti spettatori ormai si aspettano. La serie però è ambientata negli anni Ottanta ed è credibile che Will, che ha 14 anni, sia inibito rispetto a fare coming out: anche il fatto che Robin sia lesbica è rimasto finora un segreto tra lei e Steve. Quello che ci si chiede è come potrebbe evolvere la storia se Will rivelasse di essere innamorato di Mike, visto che la storia d’amore tra Mike e Undici non sembra vicina alla fine e finora Mike non sembra essere interessato a Will. Alcuni hanno ipotizzato che la questione potrebbe risolversi con una dichiarazione d’amore e con la morte di Will o di Mike subito dopo.

Eddie è Dieci?

Eddie è un personaggio che compare per la prima volta nella quarta stagione: è più grande dei protagonisti, si veste come un metallaro, suona la chitarra elettrica ed è il capo del gruppo scolastico di nerd (di cui fanno parte anche Mike, Lucas e Dustin) che giocano a Dungeons & Dragons. Alcuni hanno fatto notare che Eddie potrebbe essere un altro dei bambini dotati di poteri soprannaturali cresciuti nel laboratorio in cui è cresciuta Undici. All’inizio della stagione infatti nel laboratorio viene mostrato un ragazzino mai visto prima, Dieci, che in parte gli somiglia e che poi non compare più. In una scena Eddie dice di essere stato un ragazzino con la testa rasata (come lo sono tutti quelli del laboratorio) e i fan della serie hanno fatto notare come la parte del polso in cui dovrebbe comparire il suo numero tatuato sia sempre coperta da un orologio. Inoltre, non sembra essere particolarmente stupito quando gli amici gli raccontano che Undici ha poteri soprannaturali.

Cosa succede in casa di Suzie?

A un certo punto della quarta stagione Will, Mike, Jonathan e il suo nuovo amico Argyle vanno a casa di Suzie, la fidanzata di Dustin che vive nello Utah insieme a numerosi fratelli e sorelle. Quando i quattro entrano in casa di Suzie vengono accolti da bambini che corrono da tutte le parti giocando tra loro e facendo disastri. Una teoria un po’ strampalata, comparsa pochi giorni fa su Reddit, sostiene che tutto quello che avviene in quella casa sia un’anticipazione figurata di quello che accadrà negli episodi successivi, nello scontro finale con Vecna (che sarebbe impersonato dal padre di Suzie). Una sorella finge di stare per morire dopo essere stata morsa da qualcosa di velenoso (Steve viene morso dai pipistrelli nel Sottosopra), un fratello stacca la corrente più di una volta (a Hawkins i blackout sono un classico segnale di qualcosa di malefico che sta per succedere), due combattono e altri due fanno andare a fuoco una padella (un incendio?). Se questo fosse vero, Mike potrebbe essere il personaggio designato per morire, visto che sulla porta di casa di Suzie uno dei fratellini lo colpisce alla fronte con una freccia giocattolo.

Chi è davvero Vecna?

Nei primi episodi si scopre che il cattivo della stagione, soprannominato dai protagonisti Vecna, è Uno, il primo bambino del laboratorio dove è cresciuta Undici. Alcuni hanno ipotizzato che, essendo il primo ad avere poteri magici, potrebbe essere stato costretto a riprodursi per creare altri esseri umani superdotati come lui. In questo caso, Undici e gli altri sarebbero suoi figli: a giudicare dalla storia della famiglia di Vecna è plausibile che abbia tra i trenta e i quarant’anni quando Undici ne ha 14. Un’altra ipotesi comparsa online è che Karen Wheeler, la mamma di Mike e Nancy, sia la sorella di Vecna (anche se dalla storia risulta essere morta da piccola): non è da escludere, visto che il suo è un personaggio secondario che nel corso della serie si è delineato sempre di più, senza però mai avere un vero ruolo nella storia.