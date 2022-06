Di nuovo a Pesaro, con TALK

Da venerdì 17 a domenica 19 giugno, il Post tornerà a Pesaro per una nuova edizione di TALK: le giornate di incontri dal vivo in cui si parla un po’ di tutto con le persone del Post e con ospiti e amici che hanno cose interessanti da raccontare e spiegare.

Come nell’edizione dello scorso anno di TALK a Pesaro, anche quest’anno si parlerà di molte cose diverse: di giornali e giornalismo (con le ormai famose rassegne stampa di Francesco Costa e Luca Sofri), di libri, di politica e attualità, di parole e di musica. Ci saranno Vera Gheno, Maccio Capatonda, Licia Troisi, Filippo Ceccarelli, Maurizio De Giovanni, Eva Giovannini, Daniele Raineri, Chiara Albanese, Francesco Costa e Matteo Bordone. E ci sarà Francesco Bianconi, cantautore e frontman dei Baustelle, per una conversazione con Luca Sofri e qualche buona canzone, venerdì sera.

Gli incontri saranno ospitati negli accoglienti spazi di Piazza del Popolo, di Piazzale Collenuccio e del Centro Arti Visive Pescheria, grazie alla generosa ospitalità del Comune di Pesaro e del Festival del Cinema di Pesaro. Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero, ma abbonati e abbonate del Post potranno prenotarsi per gli incontri principali, quelli in Piazza del Popolo – possono farlo già ora, da questa pagina – e per loro sono inoltre previste riduzioni nei musei della città e sconti sui prodotti del Post che saranno in vendita a Pesaro.

Questo è il programma completo degli eventi previsti a Pesaro: l’ingresso sarà gratuito per tutti gli incontri.

Venerdì 17 giugno

21.00 – Piazza del Popolo

Quello che conta

Una conversazione e qualche buona canzone

con Francesco Bianconi e Luca Sofri

(Dopo un saluto del sindaco Matteo Ricci)

Sabato 18 giugno

10.30 – Piazzale Collenuccio

I giornali spiegati bene

Una rassegna stampa e altro

con Luca Sofri e Francesco Costa

(Dopo un saluto del vicesindaco Daniele Vimini)



12.00 – Piazzale Collenuccio

Le droghe, in sostanza

Sul nuovo numero di Cose spiegate bene

con Luca Sofri e Licia Troisi



15.00 – Centro Arti Visive Pescheria

Cosa c’è lì dentro

Un’esplorazione dei social network

con Filippo Ceccarelli e Giulia Balducci

16.00 – Centro Arti Visive Pescheria

Una conversazione con chi ci prova

Si può spiegare la guerra?

con Daniele Raineri ed Eugenio Cau

17.00 – Piazzale Collenuccio

Indagini e indagini sulle indagini

Raccontare o creare storie di delitti

con Maurizio de Giovanni, Stefano Nazzi ed Eva Giovannini



18.00 – Piazza del Popolo

Spiegare la politica

Con un podcast e con pazienza

con Chiara Albanese e Francesco Costa

19.00 – Piazza del Popolo

Cerchiamo di restare seri

Sul nuovo libro di Maccio Capatonda

con Maccio Capatonda e Matteo Bordone

Domenica 19 giugno

10.30 – Piazzale Collenuccio

I giornali spiegati bene

Una rassegna stampa e altro

con Luca Sofri e Francesco Costa



12.00 – Piazzale Collenuccio

Badiamo a come parliamo

Siamo un popolo di linguisti, forse

con Vera Gheno e Luca Sofri