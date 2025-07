Come si fa un giornale, in dieci lezioni

Da qualche anno ormai in autunno il Post organizza le “Dieci lezioni sul giornalismo”, un ciclo di incontri online per condividere le cose che ha imparato fin qui sui giornali e sull’informazione con le persone che lo seguono, e con chiunque abbia interesse a orientarsi tra le notizie e capire meglio come sono fatte, partendo dalle basi: cos’è una notizia, come si trovano le fonti, come si scelgono le immagini e le parole più adatte.

Anche questa edizione inizierà con un prologo del peraltro direttore editoriale del Post Luca Sofri, a cui seguiranno altri dieci incontri tenuti dal direttore, Francesco Costa, e da alcuni dei redattori e delle redattrici del Post: Giulia Siviero, Eugenio Cau, Alessia Mutti, Isaia Invernizzi, Stefano Nazzi, Valerio Valentini, Giulia Balducci, Emanuele Menietti insieme a Beatrice Mautino.

Tra le altre cose, si parlerà di come è cambiato il giornalismo negli ultimi anni, di come nascono e vengono decise le notizie, e di quali scelte deve fare chi le racconta prima che arrivino ai lettori. Ma anche di come si cercano e si verificano le fonti, dei diversi modi di spiegare la cronaca politica e giudiziaria, e di come si fa informazione e ci si informa attraverso i social network.

Le iscrizioni chiudono mercoledì 10 settembre, e giovedì 11 iniziano le lezioni: saranno due incontri a settimana, martedì e giovedì dalle 19 alle 20:30, con la possibilità di fare domande in chat ai docenti durante e alla fine della diretta, o di vedere le lezioni in streaming nei giorni successivi e fino al 28 febbraio 2026. Il ciclo di incontri costa 290 euro, e 240 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarlo per ricevere lo sconto). Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il calendario degli incontri.

Giovedì 11 settembre

Prologo. Cosa è successo ai giornali

E cosa sta succedendo: è una questione di soldi, di internet, e di noi stessi

con Luca Sofri

Martedì 16 settembre

1. Ci si può ancora informare sui social network?

Il rapporto tra il giornalismo e le grandi piattaforme è diventato molto complicato

con Giulia Balducci

Giovedì 18 settembre

2. Cos’è una notizia, spiegato bene

Perché ogni giorno accade esattamente il numero di notizie che entra dentro un giornale? E che cos’è oggi un “giornale”?

con Francesco Costa

Martedì 23 settembre

3. La lingua delle cose spiegate bene

Come scrivere per farsi capire: scegliendo le parole e mettendosi nei panni altrui

con Luca Sofri

Giovedì 25 settembre

4. Raccontare gli esteri

Capire mondi poco familiari, riconoscere le bugie dei paesi senza libertà di stampa e imparare come funziona il giornalismo di esteri

con Eugenio Cau

Martedì 30 settembre

5. Il giornalismo politico

Come nasce un retroscena, come si racconta quel che succede in parlamento, e altri suggerimenti per distinguere i fatti dal chiacchiericcio

con Valerio Valentini

Giovedì 2 ottobre

6. Il giornalismo attraverso le immagini

Cosa aggiungono le foto alle notizie, quando sono troppo forti per essere pubblicate e quando non si può fare a meno di mostrarle

con Alessia Mutti

Martedì 7 ottobre

7. Giornali e scienza in Italia: una relazione complicata

Come si racconta e divulga la scienza con le notizie, dal cambiamento climatico alle ricerche mediche passando per il nucleare

con Emanuele Menietti e Beatrice Mautino

Giovedì 9 ottobre

8. La cronaca giudiziaria nel giornalismo italiano

Scrivere di indagini e processi è un mestiere delicato

con Stefano Nazzi

Martedì 14 ottobre

9. Fonti e reporting

Raccontare le cose che succedono andando nei posti dove succedono, sapendo distinguere le fonti e rispettandole

con Isaia Invernizzi

Giovedì 16 ottobre

10. Un altro modo per raccontare la violenza di genere

Come riconoscere ed evitare errori, stereotipi e automatismi

con Giulia Siviero

Se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.