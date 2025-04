Guida per riconoscere il ruolo di un religioso da come si veste

Negli ultimi giorni si sono viste molte foto di sacerdoti ed ecclesiastici di vario ordine e grado a San Pietro e nel Vaticano, e se ne continueranno a vedere più del solito almeno fino alla fine del conclave. Alcuni vanno in giro vestiti di rosso, e altri di viola. Nella Chiesa cattolica in effetti i simboli sono molto importanti, e i vestiti possono dire molto delle persone che li indossano e della loro posizione nelle gerarchie ecclesiastiche.

Durante le celebrazioni importanti solo i cardinali si vestono di rosso, mentre vescovi e prelati minori indossano varie combinazioni di viola, o più tecnicamente paonazzo. Alle regole più generali si aggiunge però un gran numero di concessioni speciali e tradizioni tipiche solo, per esempio, di alcune diocesi.

Durante i riti di questi giorni la Santa Sede richiede solitamente ai sacerdoti di indossare l’abito corale, cioè quello indossato dai religiosi che però non devono officiare i rituali. Questa mattina però il cardinale camerlengo Kevin Farrell indossava abiti diversi dagli altri cardinali, dato che era lui a celebrare i primi riti funerari del papa dopo il suo spostamento a San Pietro.

L’abito corale dei cardinali si caratterizza per il rosso: lo sono la talare (la tonaca); lo zucchetto e la berretta (i copricapi tipici, circolare e aderente alla testa il primo, e squadrato e con tre creste in cima la seconda); la mozzetta (la mantellina che copre la parte alta del busto e delle braccia). Il rocchetto (la sopravveste che sta fra la talare e la mozzetta) invece è di seta bianca. A questi si aggiunge la croce portata in petto.

L’abito dei vescovi e degli arcivescovi è molto simile, ma gli elementi che sono rossi per i cardinali sono appunto paonazzi, quindi viola. I vescovi (e gli arcivescovi) sono i capi delle diocesi (o arcidiocesi), cioè le suddivisioni territoriali della Chiesa. I cardinali invece sono i religiosi scelti dal papa per aiutarlo a governare la Chiesa e nominare il suo successore, e quando sono nominati tali diventano automaticamente anche vescovi, se non lo erano già: in questi giorni quindi in Vaticano le figure più di rilievo sono quelle vestite di rosso.

In situazioni meno formali invece solitamente vescovi e cardinali portano la talare nera e la pellegrina, una mantella nera aperta sul davanti, bordata in due colori diversi: come al solito, rosso per i cardinali e paonazzo per i vescovi.

Ci sono poi vari altri tipi di vesti, che indicano vari gradi nella gerarchia ecclesiastica: per esempio i prelati della curia romana (quindi coinvolti nell’amministrazione della Chiesa) non hanno lo zucchetto e non portano la mozzetta, ma una mantelletta più lunga (di colore paonazzo), e una berretta nera con un fiocco sempre paonazzo. Gli altri sacerdoti solitamente sopra la talare, che può essere di vari colori (per quelli di livello minore è nera), al posto della mozzetta usano una sopravveste bianca detta cotta.

Gli uomini appartenenti a ordini religiosi (come monaci o frati), indossano spesso vesti nere, di varia foggia a seconda dell’organizzazione di cui fanno parte. Monache e suore invece vestono solitamente veli di colori chiari o scuri, a seconda dell’ordine di appartenenza.