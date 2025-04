15 anni e 15 storie

Il 19 aprile di quindici anni fa, per troppa efficienza, il Post andò online per la prima volta con un giorno di anticipo rispetto ai piani. Tra pochi giorni, con un giorno di anticipo rispetto ai piani, il Post sarà stato online per quindici anni: e di cose, in questi quindici anni, ne sono successe.

Di queste cose – a partire da come accadde che il Post andò online in anticipo – parliamo in un nuovo podcast dedicato a questi primi quindici anni del Post con Francesco Costa, Elena Zacchetti e Luca Sofri. Si chiama “15 anni” (siamo forti, coi titoli) e la prima puntata è disponibile da oggi per chiunque sul sito e sull’app del Post: le successive usciranno una al giorno fino al 30 aprile, alle 9 del mattino.

“15 anni” è un modo per festeggiare insieme, per guardare a tutte le cose fatte fin qui, per raccontare da dove è cominciata la storia del Post e per capire a che punto è arrivata. Si parla di grandi storie che il Post ha raccontato – come l’attentato a Gabrielle Giffords, la Costa Concordia e gli attentati di Parigi – e di cose successe dentro al Post, e che il Post lo hanno cambiato: come la decisione di fare gli abbonamenti o di cominciare a fare una rassegna stampa quotidiana. E si parla di cosa ha fatto il Post in questi anni e di come lo ha fatto, provando a costruire un progetto di informazione che parlasse sempre a più persone possibili e che aiutasse tutti a essere informati meglio.

Luca Sofri è il fondatore del Post e il 19 aprile avrà diretto il Post per esattamente quindici anni. Francesco Costa è al Post dal primo giorno, ne è vicedirettore dal 2016 e dal 19 aprile sarà direttore responsabile del Post. Elena Zacchetti è arrivata al Post che il Post aveva 3 anni, ci ha lavorato da giornalista di Esteri per 8 anni e dal 2021 ne è vicedirettrice molto responsabile di tutte le cose che fa il Post ogni giorno.