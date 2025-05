Raccontare o spiegare, con i podcast

In questi primi 15 anni del Post abbiamo fatto tante cose: scritto parecchi articoli, inviate altrettante newsletter, aperto e chiuso liveblog sulle storie più grandi. Negli ultimi anni tra le cose su cui abbiamo accumulato una certa esperienza ci sono anche i podcast: quelli monografici, che raccontano una storia dall’inizio alla fine, e quelli quotidiani, che ne devono trovare una diversa ogni giorno; quelli di attualità e di approfondimento, ma anche quelli che parlano un po’ di tutto.

I podcast sono un altro dei modi con cui al Post proviamo a raccontare e spiegare storie e notizie, e dall’anno scorso abbiamo pensato di condividere quello che abbiamo imparato nel farli attraverso le “Dieci lezioni sui podcast”: dieci incontri online per chi vuole capire come i podcast si pensano, si producono e arrivano al pubblico, e per chi sa già qualcosa e vuole saperne di più. La nuova edizione inizierà domani.

Gli incontri si svolgeranno online ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 20:30, e si potranno seguire in diretta, oppure vedere registrati nei giorni successivi fino al 31 ottobre 2025. Per ogni lezione ci saranno autori e autrici di podcast, producer – del Post e non, e a cui sarà possibile fare domande in chat – a condividere il “dietro le quinte” dei loro progetti, a parlare di scrittura e linguaggio, ma anche degli aspetti più tecnici della produzione dei podcast: i modelli di business che ne hanno permesso il grande sviluppo degli ultimi anni, il ruolo delle piattaforme di streaming nella loro diffusione o quello della musica che si sceglie, o a cui si rinuncia, a seconda degli obiettivi che si hanno.

Le “Dieci lezioni sui podcast” costano 290 euro, e 240 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarle per ricevere lo sconto). Le iscrizioni saranno aperte fino a mercoledì 14 maggio. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il calendario degli incontri.

Giovedì 15 maggio

1. La progettazione di un podcast: tra serie, quotidiani, periodici ed esperimenti

con Jonathan Zenti

Martedì 20 maggio

2. Ragionare attorno alla lingua, in formato podcast

con Vera Gheno

Giovedì 22 maggio

3. Come funziona giorno dopo giorno la produzione dei podcast del Post

con Valentina Lovato

Martedì 27 maggio

4. Costruire una narrazione crime: leggere in modo diverso le notizie per raccontarle

con Stefano Nazzi

Giovedì 29 maggio

5. Creare l’atmosfera e dare il ritmo: il sound design come elemento del racconto

con Stefano Tumiati

Martedì 3 giugno

6. Cercare altri modelli di business per i podcast

con Francesco Bono

Giovedì 5 giugno

7. Trovare due storie al giorno intorno a una notizia

con Matteo Caccia e Giulia Alice Pacchiarini

Martedì 10 giugno

8. Le fasi di editing e montaggio: creare una traccia, tagliarla, montarla

con Paolo Corleoni

Giovedì 12 giugno

9. Organizzare un’intervista a settimana per raccontare il mondo

con Eugenio Cau

Martedì 17 giugno

10. Raccontare le notizie, ogni giorno oppure ogni settimana

con Francesco Costa

Iscriviti alle “Dieci lezioni sui podcast”. Se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it