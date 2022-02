Le nuove, durissime misure dell’Unione Europea contro la Russia

Nella serata di domenica 27 febbraio, l’Unione Europea ha annunciato che per la prima volta nella sua storia fornirà armi e altri aiuti all’esercito ucraino per 500 milioni di euro. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inoltre confermato il blocco delle transazioni economiche con la Banca centrale russa, che nelle prossime ore potrà avere forti ripercussioni sul rublo, già crollato nei giorni scorsi in seguito alle sanzioni economiche europee e degli Stati Uniti, e sulla borsa di Mosca.

Von der Leyen ha definito la scelta di fornire fondi all’Ucraina per l’acquisto di armi una «decisione spartiacque» nella storia dell’Unione Europea, i cui trattati vietano formalmente di impiegare le normali risorse del proprio budget per questo tipo di operazioni.

I 500 milioni di euro saranno derivati dallo “European Peace Facility“, uno strumento nel quale sono stati allocati 5 miliardi di euro al di fuori del normale bilancio europeo per il periodo 2021-2027. Il fondo era stato pensato per finanziare attività militari e operazioni di pace che riguardassero per lo più gli stati membri, mentre l’Ucraina non fa parte dell’Unione Europea.

Il piano di finanziamento è stato concordato domenica nel corso di una riunione con i ministri degli Esteri degli stati membri. L’Unione Europea ha deciso di fornire armi per 450 milioni di euro, con l’aggiunta di altri 50 milioni di euro per altri tipi di rifornimenti, compreso il carburante per i mezzi militari e sistemi di protezione.

I dettagli sulle modalità di finanziamento e fornitura sono in fase di discussione, ma sono previsti tempi rapidi per l’avvio dell’iniziativa.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022