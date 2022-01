L’ineluttabile podcast del Post su Sanremo

In tutto questo, la settantaduesima edizione del festival di Sanremo comincia martedì sera, accompagnata dalla tradizionale suddivisione in gruppi più o meno ordinati: chi se ne tiene alla larga, chi lo guarda detestandolo, chi lo guarda ironicamente, chi lo guarda perché apprezza. Sarà come sempre una cosa che occuperà un pezzo rilevante della settimana per un pezzo rilevante del paese.

Poi basta, fino al prossimo febbraio: ma intanto che se ne parla, ne parliamo un po’ anche noi in un podcast per le persone abbonate al Post, che ritorna anche in questo 2022. L’anno scorso era “ormai consueto”: quest’anno “ineluttabile”. Ci sono sempre Matteo Bordone – che per qualche giorno trasloca dal suo podcast quotidiano Tienimi Bordone – insieme con Luca Misculin, Giulia Balducci e Stefano Vizio del Post.

La prima puntata uscirà venerdì 28 gennaio, quella successiva mercoledì 2 febbraio, dopo la prima serata del festival. Si ascolterà sull’app del Post, e sul nostro sito. E qui c’è il trailer.