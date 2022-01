Il terzo giorno di trattative per il Quirinale

Il terzo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica si sposta alla mattina: comincerà alle 11 a Montecitorio, dove deputati, senatori e delegati regionali parteciperanno all’ultima votazione per la quale è previsto un quorum di due terzi. Anche oggi l’indicazione della maggior parte dei partiti dovrebbe essere quella di votare scheda bianca, perché non c’è un accordo su un candidato comune. Da domani, col quarto scrutinio e la maggioranza che scenderà alla metà più uno (505 voti), le cose potrebbero cambiare. Ma dipenderà molto da come andranno le trattative: martedì il centrodestra aveva proposto tre candidati – Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio – che però sono stati prevedibilmente bocciati dal centrosinistra. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha proposto ai leader dei principali partiti di chiudersi in una stanza e uscirne con un accordo, ma da martedì sera circola con insistenza sui giornali l’ipotesi che Matteo Salvini della Lega possa fare un tentativo per eleggere coi voti del centrodestra e di un pezzo del Movimento 5 Stelle e altri partiti di centro la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.