Un regalo di Natale al giorno: -8

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Fare un regalo a una bambina o a un bambino può essere un po’ frustrante: subito dopo la gratificazione iniziale che si prova al momento dello scarto e per l’emozione della sorpresa, infatti, nel regalatore comincia ad annidarsi inevitabilmente il dubbio che quell’ennesimo gioco finirà molto presto dimenticato in fondo a una cesta. Il “regalo al giorno” di oggi è un gioco che potrebbe sfuggire a questa logica per il fatto che una volta “giocato” diventa un oggetto da tenere in camera e ammirare (e da cui imparare, anche). Il classico regalo che resta, insomma, ma col momento di gioco incluso.

Si tratta di un puzzle di Ravensburger – il più grande produttore di puzzle del mondo – che permette di costruire gli 8 pianeti del Sistema solare in 3D. Le tesserine da incastrare tra loro sono uguali a quelle di un puzzle normale, tranne per il fatto che sono di plastica e leggermente incurvate, e quindi quando vengono collegate tra di loro formano delle sfere anziché delle immagini piatte. Si trova su Amazon a 30 euro con consegna entro Natale.

Dopo il gioco sulla “terraformazione” di Marte e un kit che riproduce un laboratorio della NASA, avrete capito che la redazione del Post ha un debole per i giochi a tema spazio. È consigliato a bambine e bambini dai 6 anni in su ed è importante che sappiano leggere i numeri perché ogni tesserina ne ha scritto sopra uno che è piuttosto importante conoscere: se giocherete con loro, vi consigliamo di partire sempre dal numero 1.

All’interno della confezione ci sono anche dei piedistalli per appoggiare i pianeti su una mensola dopo averli assemblati e un filo di nylon per chi vuole appenderli (ma ricordatevi di mettere il filo prima di “chiudere” il puzzle perché poi togliere una tesserina potrebbe non essere facilissimo). Oltre a Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, ci sono anche un Sole fatto di anelli di cartone e una piccolissima Luna. Le proporzioni tra le dimensioni dei pianeti non sono quelle reali, ma in quel caso avrebbero dovuto esserci puzzle da meno di una tessera e altri da migliaia di pezzi.

