M49 – Una storia di orsi e persone

Negli anni Novanta sulle Alpi italiane gli orsi bruni erano praticamente estinti, a causa della caccia e dell’espansione delle attività umane. Poi un ambizioso progetto si diede l’obiettivo di ripopolare le Alpi di orsi: dieci esemplari furono prelevati dalla Slovenia e portati in Trentino. Funzionò, e oggi gli orsi sono più di un centinaio. La convivenza però non è facile. Uno di questi orsi, M49, ha una storia e un carattere particolari. Entra nelle malghe, a volte caccia per il gusto di cacciare, senza mangiare. Si avvicina alle persone, a volte troppo. Viene catturato, fugge da un recinto elettrificato. Ne è nata una forte discussione tra la popolazione locale, alimentata e distorta dall’informazione e dalla politica: ed è una discussione che può dirci molto sul rapporto tra gli esseri umani e la natura.

M49 è un podcast di Andrea Genzone, educatore professionale e autore freelance esperto di temi sociali, e Gabriele Bertacchini, naturalista, divulgatore ambientale e fondatore della società di comunicazione ambientale AmBios. È disponibile sull’app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast, come Spotify e Apple Podcasts; i suoi episodi si possono ascoltare anche qui sotto.

– Primo episodio, L’orso confidente

In Trentino gli orsi non c’erano più: li abbiamo portati noi. Orsi e persone hanno dovuto ricominciare a convivere, ma la convivenza è condizionata da interessi economici, certezze e abitudini a cui non sempre si vuole rinunciare.



– Secondo episodio, La fuga

Il 14 luglio 2019 l’orso M49 è stato catturato dagli agenti del corpo forestale trentino. Come è influenzata da comunicazione e informazione la convivenza tra orsi e persone?Quanto è fondata la paura degli orsi selvatici?



– Terzo episodio, Torna a casa

M49 ci ha messo poco a scappare, nonostante il recinto elettrificato. La libertà dell’orso ha riacceso le polemiche: non solo su M49 ma anche sul progetto con cui le persone hanno riportato gli orsi in Trentino.



– Quarto episodio, L’ultima estate di libertà

L’ennesima cattura, l’ennesima fuga, e discussioni che non si sono mai fermate. Il caso degli orsi in Trentino apre alcune questioni sul rapporto tra persone e natura.