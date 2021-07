Le gare di oggi alle Olimpiadi

Sabato ai Giochi olimpici sono state assegnate le prime undici medaglie d’oro. Oggi, domenica 25 luglio, le finali saranno diciotto. Nella notte si sono disputate le prime, a partire dal nuoto. Nei 400 stile libero Gabriele Detti non è riuscito a confermare il bronzo di Rio de Janeiro, arrivando sesto, mentre nei 400 misti Alberto Razzetti ha concluso in ottava e ultima posizione.

Alle 6 è iniziata la prova in linea femminile di ciclismo su strada, con Elisa Longo Borghini. Nella scherma Alice Volpi e Arianna Errigo puntano alla finale del fioretto individuale; Andrea Santarelli gareggia invece nella spada. Manuel Lombardo è stato eliminato ai quarti di finale nel judo categoria 66 chili, Odette Giuffrida è in semifinale nella categoria 52 chili. Dalle 8 circa Elena Bertocchi e Chiara Pellacani gareggiano per una medaglia nel trampolino da 3 metri sincronizzato.

Il programma delle gare da medaglia:

03.30

Nuoto – 4x100m Stile libero femminile

+ Nuoto – 400m Misti femminili

+ Nuoto – 400m Misti maschili*

+ Nuoto – 400m Stile libero maschili*

04.15

Tiro a segno – Pistola 10m femminile

05.30

Skateboard – Street maschile

06.00

Ciclismo – Prova in linea femminile*

08.00

Tuffi – Trampolino sincro femminile*

08.30

Tiro a segno – Carabina 10m maschile

08.50

Sollevamento Pesi – 61kg maschile

09.40

Tiro con l’arco – Gara a squadre femminile

11.10

Judo – 66kg maschile*

11.10

Judo – 52kg femminile*

12.50

Sollevamento Pesi – 67kg maschile

13.56

Scherma – Fioretto individuale femminile*

14.28

Scherma – Spada individuale maschile*

14.30

Taekwondo – 57kg femminile

14.45

Taekwondo – 68kg maschile

+ a seguire

* gara con italiani

Nella pallanuoto la Nazionale maschile ha esordito vincendo 21-2 contro il Sudafrica, nella pallavolo quella femminile ha battuto 3-0 la Russia. Nel basket l’Italia maschile esordisce contro la Germania, nel basket 3×3 il trio italiano gioca contro la Cina. Nel tiro con l’arco a squadre femminile l’Italia è stata eliminata ai quarti dalla Corea.

Il medagliere in aggiornamento:

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 e Rai Sport le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.

