Elisa Longo Borghini ha vinto il bronzo nella prova in linea di ciclismo alle Olimpiadi di Tokyo

Elisa Longo Borghini è arrivata terza nella prova in linea femminile di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo: ha vinto la medaglia di bronzo, come fece cinque anni fa a Rio de Janeiro. La prova, corsa domenica mattina tra Tokyo e il Circuito del Fuji, è stata vinta in solitaria dall’austriaca Anna Kiesenhofer, atleta dilettante andata in fuga dal primo dei 137 chilometri previsti. L’argento è andato invece all’olandese Annemiek van Vleuten.

Longo Borghini ha 29 anni ed è la terza ciclista nel ranking mondiale femminile su strada. La sua medaglia di bronzo è la terza dell’Italia a Tokyo 2020.

