Italia-Spagna, semifinale degli Europei, in TV e in streaming

Italia-Spagna, prima semifinale degli Europei di calcio, si gioca stasera alle 21 allo stadio Wembley di Londra, che accoglierà circa 60mila spettatori. Per arrivare fin qui l’Italia ha battuto Turchia, Svizzera e Galles ai gironi, l’Austria agli ottavi (ai supplementari) e il Belgio ai quarti. La Spagna invece è arrivata seconda nel suo girone dietro la Svezia, e poi ha eliminato la Croazia agli ottavi (ai supplementari) e la Svizzera ai quarti (ai calci di rigore). La vincente di stasera si qualificherà alla finale di domenica, che giocherà contro la vincente di Inghilterra-Danimarca, in programma domani sera.

Ai quarti di finale l’Italia si era presentata con tutta la squadra al completo. Contro il Belgio ha però perso per infortunio Leonardo Spinazzola, uno dei migliori giocatori del torneo. Stasera verrà sostituito da Emerson Palmieri. Anche la Spagna ha un assente, l’esterno Pablo Sarabia, che verrà rimpiazzato da Dani Olmo.

Dove vedere Italia-Spagna

Tutte le partite dell’Italia agli Europei vengono trasmesse in diretta sia dalla Rai che da Sky. La semifinale di stasera contro la Spagna sarà trasmessa dalla Rai su Rai 1 e online tramite l’applicazione e il sito di Rai Play, raggiungibile da qui. Su Sky si vedrà sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport Collection (205) o in streaming sulle piattaforme online Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne

Spagna (4-3-3) Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Olmo