Le partite di oggi agli Europei

Gli ottavi di finale di Euro 2020 iniziano, oggi, sabato 26 giugno, con i primi due incontri: Galles-Danimarca ad Amsterdam e Italia-Austria a Londra. Da oggi a martedì ci saranno due ottavi di finale al giorno, uno alle 18 e l’altro alle 21. I quarti di finale cominceranno venerdì prossimo.

Ottavi di finale 1

Galles-Danimarca

18.00

Il Galles di Gareth Bale e Aaron Ramsey si è qualificato agli ottavi da seconda nel girone dell’Italia. A Euro 2016 arrivò fino alle semifinali: quest’anno sarà più dura ripetere quel risultato, stando a quanto si è visto fin qui. La Danimarca, invece, è riuscita a qualificarsi trovando le motivazioni per reagire dopo le preoccupazioni per il malore in campo di Christian Eriksen, il suo giocatore più rappresentativo.

Ottavi di finale 2

Italia-Austria

21.00

L’Italia è stata l’unica tra le sedici qualificate agli ottavi a terminare il suo girone a punteggio pieno senza subire gol. Stasera gioca contro l’Austria a Wembley di Londra la prima partita a eliminazione diretta da quando è allenata da Roberto Mancini, a distanza di cinque anni dall’ultima. L’Austria, invece, all’ultima partita dei gironi non era la favorita per passare da seconda dietro l’Olanda. Eppure è riuscita a battere l’Ucraina giocando la sua miglior partita nel torneo. L’ultimo incontro tra Italia e Austria risale all’agosto del 2008, un’amichevole giocata a Nizza e finita 2-2. Agli Europei non si sono mai incontrate.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta: