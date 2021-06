Le partite di oggi agli Europei

Domenica l’Italia ha vinto la sua terza partita consecutiva ai gironi, che le ha garantito il passaggio del turno da prima classificata. Oggi, lunedì 21 giugno, si saprà chi sarà la sua avversaria agli ottavi di finale di sabato prossimo: una tra Ucraina e Austria, che giocano contro proprio stasera alle 18 in contemporanea con Macedonia-Olanda. Alle 21 sono in programma invece Finlandia-Belgio e Russia-Danimarca.

Gruppo C

Ucraina-Austria

18.00

L’Ucraina di Andriy Shevchenko si qualifica agli ottavi come seconda classificata se batte l’Austria o se pareggia, grazie al maggior numero di gol segnati nel girone. L’Austria invece può solo vincere per arrivare seconda e affrontare l’Italia agli ottavi di finale.

Gruppo C

Macedonia-Olanda

18.00

L’Olanda è già certa della qualificazione agli ottavi da prima classificata, la Macedonia è già eliminata.

La classifica del gruppo C alla terza giornata:

1) Olanda 6*

2) Ucraina 3

3) Austria 3

4) Macedonia 0

* qualificata agli ottavi da prima

Gruppo B

Finlandia-Belgio

21.00

Il Belgio è già qualificato e con un pareggio sarà certò anche del primo posto nel girone. L’esordiente Finlandia si può qualificare con una vittoria o con un pareggio, ma in questo caso la Russia deve perdere contro la Danimarca. L’allenatore finlandese Markku Kanerva l’ha definita «la partita più importante nella storia del calcio finlandese».

– Leggi anche: Una nazionale a cui affezionarsi agli Europei

Gruppo B

Russia-Danimarca

21.00

La Russia passa il turno con una vittoria o con un pareggio, se in contemporanea la Finlandia non batte il Belgio. La Danimarca può qualificarsi da seconda se batte la Russia e la Finlandia perde contro il Belgio, ma dipenderà dai gol segnati in quest’ultima giornata.

La classifica del gruppo B alla terza giornata:

1) Belgio 6*

2) Russia 3

3) Finlandia 3

4) Danimarca 0

* qualificata agli ottavi

Le terze classificate avranno comunque la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale come migliori quattro terze della fase a gironi, stabilite in base a punti ottenuti, differenza reti, gol fatti, numero di vittorie, miglior condotta fair play e infine miglior posizione nel ranking europeo. Questa è la classifica provvisoria:

1) Svizzera 4*

2) Portogallo 3

3) Austria 3

4) Finlandia 3

5) Spagna 2

6) Croazia 1