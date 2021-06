L’Italia ha vinto anche contro il Galles

La Nazionale ha battuto 1-0 il Galles nella terza e ultima partita dei gironi degli Europei. Era già sicura della qualificazione agli ottavi dal turno precedente: con quest’ultima vittoria si è assicurata anche il passaggio del turno da prima classificata. Agli ottavi di finale giocherà quindi contro la seconda classificata del gruppo C (una tra Ucraina e Austria) sabato 26 giugno allo stadio Wembley di Londra.

All’Olimpico di Roma la vittoria dell’Italia è arrivata grazie al gol segnato da Matteo Pessina a cinque minuti dall’intervallo sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti di Marco Verratti. Nelle tre partite vinte ai gironi, l’Italia ha segnato complessivamente sette gol e non ne ha subito nessuno.

È stata l’undicesima vittoria consecutiva per la Nazionale allenata da Roberto Mancini. La sua ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018; l’ultimo gol concesso rimane quello subito contro l’Olanda il 14 ottobre 2020. Nello stesso periodo ha segnato 32 gol. Complessivamente, l’Italia non perde da 30 partite ufficiali, nelle quali ha segnato ottantuno gol.

Nell’altra partita del gruppo A, giocata in contemporanea a Baku, la Svizzera ha battuto 3-1 la Turchia ma non è riuscita a superare il Galles al secondo posto per la peggior differenza reti. Per superare il turno dovrà sperare di rientrare tra le migliori quattro terze classificate.

La classifica finale del gruppo A:

1) Italia 9*

2) Galles 4*

3) Svizzera 4

4) Turchia 0