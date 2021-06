Le partite di venerdì agli Europei

Giovedì sono arrivate le qualificazioni agli ottavi di Belgio e Olanda, mentre la Macedonia del Nord è la prima nazionale eliminata del torneo. Oggi, venerdì 18 giugno, la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020 prosegue con tre partite: Svezia-Slovacchia, Croazia-Repubblica Ceca e l’attesissima Inghilterra-Scozia.

Gruppo E

Svezia-Slovacchia

15.00

Nella prima giornata la Svezia ha pareggiato contro la Spagna e la Slovacchia ha vinto contro la Polonia. Neanche in caso di vittoria stasera la Svezia può avere la certezza del passaggio del turno, mentre la Slovacchia va agli ottavi se batte la Svezia. Può essere certa del primo posto se vince e domani la Spagna non batte la Polonia.

La classifica del gruppo E alla seconda giornata:

1) Slovacchia 3

2) Spagna 1

3) Svezia 1

4) Polonia 0

Gruppo D

Croazia-Repubblica Ceca

18.00

La Croazia ha iniziato gli Europei con una sconfitta contro l’Inghilterra che tutto sommato poteva mettere in conto. La Repubblica Ceca invece ha vinto nettamente contro la Scozia a Glasgow, città che oggi ospiterà la partita tra le due squadre est europee del gruppo D. La Repubblica Ceca si qualifica agli ottavi se batte la Croazia e può essere certa di finire prima o seconda se la Scozia non batte l’Inghilterra. La Croazia deve vincere: se perde e la Scozia non batte l’Inghilterra non potrà arrivare tra le prime due. A quel punto può qualificarsi agli ottavi soltanto come una delle migliori quattro terze classificate.

– Leggi anche: Il gol da centrocampo di Schick contro la Scozia

Gruppo D

Inghilterra-Scozia

21.00

È la prima partita internazionale disputata nella storia del calcio, e con 113 incontri ufficiali anche quella con più precedenti. Fino alla Seconda guerra mondiale il livello fu equo, poi l’Inghilterra prese il largo: oggi il bilancio è di 48 vittorie inglesi, 41 scozzesi e 24 pareggi. Dal 1989 a oggi la “battaglia della Gran Bretagna” si è giocata soltanto sette volte. L’Inghilterra si presenta da grande favorita: gioca in casa, arriva da una vittoria ed è fra le più quotate per la vittoria del torneo. Nonostante gli sfavori dei pronostici e una squadra sulla carta inferiore, la Scozia spesso riesce a tirare fuori qualcosa in più quando affronta i suoi rivali per eccellenza. Sebbene a Wembley siano ammessi circa 2.500 spettatori ospiti, a Londra negli ultimi giorni sono arrivati oltre 10mila scozzesi.

La classifica del gruppo D alla seconda giornata:

1) Repubblica Ceca 3

2) Inghilterra 3

3) Croazia 0

4) Scozia 0

– Leggi anche: Il calendario degli Europei 2021