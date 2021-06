Europei, le partite di oggi

Mercoledì l’Italia ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei battendo la Svizzera a Roma con un altro 3-0. Oggi, giovedì 17 giugno, potrebbero arrivare altre qualificazioni alla fase a eliminazione diretta. Le partite in programma sono Ucraina-Macedonia del Nord, Danimarca-Belgio e Olanda-Austria.

Gruppo C

Ucraina-Macedonia del Nord

15.00

Entrambe sono state battute all’esordio: l’Ucraina 3-2 dall’Olanda, la Macedonia 3-1 dall’Austria. Ora non possono più perdere. L’Ucraina verrà eliminata se oggi perde e l’Austria non perde contro l’Olanda, e lo stesso vale per la Macedonia. Dal valore delle due squadre e da quello che si è visto nella prima giornata, l’Ucraina di Andriy Shevchenko è favorita.

Gruppo B

Danimarca-Belgio

18.00

La Danimarca si aspettava un Europeo diverso. Il malore di Eriksen all’esordio contro la Finlandia ha complicato tutto e messo probabilmente in secondo piano i risultati. Ma ora che Eriksen sta bene, la squadra potrebbe avere nuove motivazioni per riscattarsi e rimediare alla sconfitta iniziale. Non sarà facile, perché gioca contro il Belgio, una delle grandi favorite del torneo, che all’esordio ha battuto la Russia con un netto 3-0. Il Belgio è anche l’unica squadra del gruppo B che può già passare il turno, in caso di vittoria.

La classifica provvisoria del gruppo B:

1) Belgio 3

2) Finlandia 3*

3) Russia 3*

4) Danimarca 0

* una partita in più

Gruppo C

Olanda-Austria

21.00

Ad Amsterdam si affrontano le prime classificate del gruppo C, due squadre con molto talento e di ottimo livello, ma anche imprevedibili, come si è visto alla prima giornata. L’Olanda si qualifica agli ottavi se vince e sarà anche matematicamente prima se la Macedonia del Nord non batte l’Ucraina. L’Austria invece passa il turno se batte l’Olanda e può sperare nel primo posto se l’Ucraina non batte la Macedonia, ma sarà senza uno dei suoi migliori giocatori, Marko Arnautovic, squalificato per una partita dopo gli insulti razzisti rivolti al macedone Ezgjan Alioski, con il quale si è scusato pubblicamente.

La classifica del gruppo C alla seconda giornata:

1) Austria 3

2) Olanda 3

3) Ucraina o

4) Macedonia del Nord 0

