13 audiolibri da ascoltare a giugno

nelle ultime settimane al Post sono state annunciate due grandi novità in tema podcast: è iniziata Morning, la rassegna stampa quotidiana di Francesco Costa, e insieme a lei è nata la app dei podcast del Post, che si può scaricare gratuitamente dall'App Store e da Google Play. Oltre a Morning, sulla app si trovano tutti i podcast realizzati dal Post e le versioni audio di alcuni dei nostri articoli più interessanti. Per quanto riguarda i nuovi libri da ascoltare questo mese su Storytel e su Audible, invece, trovate come di consueto una selezione qui sotto.

In alternativa c'è il ricco catalogo online di Ad Alta Voce di Radio Tre, che in questi giorni sta trasmettendo Il cappello del prete di Emilio De Marchi, considerato uno dei primi romanzi polizieschi in italiano.

Le novità di Storytel

Dal primo giugno su Storytel sarà disponibile l’audiolibro di Patria di Fernando Aramburu, un romanzo che racconta la storia di due donne e delle rispettive famiglie negli anni e nelle zone in cui era attiva l’ETA, l’organizzazione separatista terrorista dei Paesi Baschi oggi disciolta. Nella versione cartacea uscì in Italia nel 2019, ottenendo molto successo: nel 2020 ne è stata tratta una serie tv che il New York Times ha inserito tra le migliori dell’anno (in Italia non è ancora uscita).

Il 3 giugno si potrà ascoltare Senza cerniera, l’autobiografia di Erika Jong, l’autrice di Paura di volare, uno dei più famosi “romanzi femministi” degli anni Settanta. L’autobiografia di Jong è uscita da poche settimane in Italia e racconta la vita della scrittrice tra infanzia, viaggi, scrittura e matrimoni (quattro in tutto). Invece, dal 9 giugno, a poche settimane dalla morte, chi vorrà approfondire la storia della vita di Franco Battiato potrà farlo ascoltando l’omonimo libro di Aldo Nove.

Chi ha dimestichezza con gli influencer di Instagram avrà probabilmente già sentito parlare di Per tutto il resto dei miei sbagli di Camilla Boniardi, meglio conosciuta su Instagram e YouTube come Camihawke. Il suo romanzo è uscito ad aprile con ottimi risultati di vendite e sarà disponibile su Storytel dal 16 giugno, letto da Chiara Francese.

Il 18 giugno uscirà invece Bergamo e la marea di Davide Maria De Luca, ex giornalista del Post e attuale giornalista di Domani, che racconta cos’è stata l’epidemia di coronavirus a Bergamo e provincia, una delle zone inizialmente più colpite in Italia. Ne trovate un estratto qui.

Ci saranno anche tre titoli adatti a quelli a cui piacciono le storie di montagna e alpinismo, volendo da ascoltare proprio mentre si viaggia in direzione delle montagne: Patrick Edlinger di Jean-Michel Asselin, No easy way di Mick Fowler e La cresta infinita di Sandy Allan.

Il 24 giugno arriverà Sortilegi, che è uscito quest’anno ed è l’ultimo libro dell’autrice di storie per adulti e ragazzi Bianca Pitzorno. È una raccolta di tre racconti brevi in cui la scrittrice ha detto di aver voluto «esplorare varie declinazioni dell’irrazionalità degli esseri umani». Il 28 giugno infine uscirà l’audiolibro di Matematica è politica, un breve saggio della matematica e scrittrice Chiara Valerio, per chi ha voglia di ascoltare una riflessione concentrata.

Le novità di Audible

Su Audible a giugno non ci saranno particolari novità editoriali, ma sarà possibile ascoltare tre vecchi romanzi di noti scrittori italiani. Dall’11 giugno sarà disponibile Il cimitero di Praga di Umberto Eco, un romanzo di ambientazione storica per chi è in cerca di qualcosa di simile al suo capolavoro, Il nome della rosa. Poi dal 17 giugno Elianto si andrà ad aggiungere ai molti audiolibri di Stefano Benni già presenti nel catalogo di Audible. Infine dal 4 giugno sarà disponibile Il torto del soldato di Erri De Luca, che racconta il rapporto difficile tra un vecchio criminale di guerra e la figlia che ne disprezza il passato.

