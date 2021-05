Francia e Regno Unito litigano per i diritti di pesca su un’isoletta

Negli ultimi giorni si sono aggravate le tensioni tra il governo francese e quello britannico a causa di una disputa sui diritti di pesca nelle acque attorno all’isola di Jersey, che si trova nel canale della Manica, a pochi chilometri dalla Francia, e dipende formalmente dal Regno Unito.

I diritti di pesca fra Regno Unito e Unione Europea erano stati uno dei temi più discussi e divisivi durante i negoziati per gli accordi su Brexit. Alla fine, con fatica, era stato trovato un accordo provvisorio. Ora però i pescatori francesi stanno contestando alcuni cambiamenti introdotti dopo la scadenza degli accordi provvisori e il governo francese ha minacciato di tagliare l’energia elettrica che fornisce all’isola.

Era già successo che tra i due paesi ci fossero tensioni sui nuovi accordi di Brexit, ma questa volta la situazione si è trasformata in aperta ostilità: in reazione alle minacce francesi, infatti, mercoledì il primo ministro britannico Boris Johnson ha ordinato l’invio di due navi di pattuglia della Royal Navy per proteggere Jersey, mentre oggi una sessantina di pescherecci francesi stanno bloccando il porto principale di Saint Helier.

L’isola di Jersey si trova una sessantina di chilometri a nord di Saint Malo, nella Bretagna francese, e circa venti chilometri a ovest della Normandia. Ufficialmente il Baliato di Jersey è una democrazia parlamentare che dipende dalla Corona britannica: non fa parte del Regno Unito, ma il governo britannico è responsabile della sua difesa. Per via della vicinanza alla Francia, le acque attorno a Jersey sono tradizionalmente frequentate anche da numerosi pescherecci francesi, che prima di Brexit non avevano particolari limitazioni. Dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE però le loro attività di recente sono state limitate con nuove regole.

Dopo la scadenza dell’accordo commerciale entrato in vigore in maniera provvisoria il primo gennaio 2021 e scaduto il 30 aprile, infatti, le autorità di Jersey avevano chiesto ai pescatori francesi che operano nell’area di fornire prove che dimostrassero che la loro attività fosse stata svolta con continuità negli ultimi anni per assegnare nuove licenze. La Francia aveva fornito i documenti di 41 navi da pesca che avevano regolarmente pescato nelle acque attorno a Jersey per almeno 10 giorni all’anno negli ultimi tre anni, ma 17 di queste non avevano ottenuto la licenza; secondo le autorità francesi, inoltre, a quelle che l’avevano ottenuta erano state imposte condizioni sfavorevoli.

Martedì la ministra per gli Affari marittimi francese, Annick Girardin, ha detto di essere «disgustata» dalle forti limitazioni imposte all’accesso delle imbarcazioni francesi in acque dove avevano operato per anni e ha minacciato di sospendere la fornitura del servizio elettrico a Jersey, che proviene per il 95 per cento dal continente. Mercoledì, inoltre, il primo ministro del Baliato, John Le Fondré, ha detto a Johnson che diversi pescatori francesi si stavano organizzando per bloccare il principale porto di Jersey: per questa ragione, il primo ministro britannico ha deciso di mobilitare le navi armate HMS Severn e HMS Tamar come «misura precauzionale».

Ian Gorst, ministro delle Relazioni esterne di Jersey, ha detto che il Baliato ha agito in ottemperanza agli accordi commerciali tra Regno Unito e Unione Europea previsti da Brexit, che implicano che le imbarcazioni francesi debbano fornire prove per dimostrare di aver pescato nell’area per tanto tempo. Girardin, invece, ha sostenuto che le regole stabilite da Jersey siano state «decise unilateralmente e senza spiegazioni», aggiungendo che la Francia non accetterà «l’imposizione di nuovi criteri» diversi da quelli raggiunti con gli accordi commerciali e di cooperazione di fine 2020.

Nous sommes aux côtés des pêcheurs ???????? dépendant d'un accès aux eaux britanniques. Nos voisins imposent des critères n'appartenant pas à l'accord post-#Brexit. Le droit est formel, les conventions doivent être respectées. Nous veillerons à ce que l'accord signé fin 2020 le soit. pic.twitter.com/vVoEW6duO3 — Annick Girardin (@AnnickGirardin) May 4, 2021

Un portavoce di Johnson ha detto che la reazione della Francia è «inaccettabile e sproporzionata»: confermando l’appoggio «risoluto» del Regno Unito a Jersey, il primo ministro britannico ha definito le minacce di Girardin «ingiustificate». Allo stesso tempo, Le Fondré ha sottolineato il «bisogno urgente di un ridimensionamento delle tensioni e di dialogo» tra le autorità di Jersey, il Regno Unito e la Francia.

Gorst ha spiegato al Guardian di aver avviato un confronto col segretario per l’Ambiente del Regno Unito, George Eustice, per studiare un piano che consenta di placare la situazione e dare più tempo ai pescatori francesi per fornire la documentazione necessaria; ha aggiunto che «stiamo entrando in una nuova era e a tutti serve tempo per adattarcisi». Nel frattempo, il responsabile delle aziende ittiche della Normandia, Dimitri Rogoff, aveva detto che giovedì 100 imbarcazioni francesi avrebbero raggiunto il porto principale di Jersey per protestare contro le nuove regole, assicurando che poi sarebbero tornate in maniera pacifica ai rispettivi porti.

