Trump è stato assolto nel processo di impeachment

L’ex presidente statunitense Donald Trump è stato assolto dal Senato nel processo di impeachment a suo carico. L’accusa, formulata dalla Camera a maggioranza dei Democratici, era quella di avere fomentato l‘attacco al Congresso statunitense compiuto il 6 gennaio dai suoi sostenitori. L’esito era dato per scontato da diversi giorni: hanno votato a favore della condanna di Trump 57 senatori, fra cui 50 Democratici e 7 Repubblicani. Per condannare un presidente imputato per impeachment servono però almeno 66 voti. 43 Repubblicani hanno invece votato contro la condanna.

È la seconda volta nel giro di un anno che Trump finisce sotto impeachment e viene assolto dal Senato: nel febbraio del 2020 era stato assolto dall’accusa di aver ricattato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ottenere materiale imbarazzante sull’attuale presidente, Joe Biden.

Dopo l’assoluzione Trump ha diffuso un comunicato stampa in cui ha attaccato i Democratici per avere portato avanti quello che a suo dire è stato un processo politico, aggiungendo: «il nostro storico, patriottico e meraviglioso movimento per rendere l’America di nuovo grande è solo all’inizio».

Il processo era iniziato soltanto cinque giorni fa ed è durato così poco anche perché i Democratici hanno deciso di non convocare testimoni, nonostante poche ore prima del verdetto la maggioranza del Senato avesse approvato l’audizione di alcuni testimoni. I Democratici però hanno valutato che quasi certamente le testimonianze avrebbero prolungato il processo per diverse settimane, senza alcuna certezza che avrebbero contribuito a far cambiare idea a qualche senatore Repubblicano.