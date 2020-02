Nel primo dei due voti, sull’abuso di potere, i “no” sono stati 52 e i “sì” 48 (quelli dei 47 Democratici più quello del Repubblicano Mitt Romney ). Nel secondo, sull’ostruzione del Congresso, i no sono stati “53” e i “sì” 47.

Donald Trump è stato assolto nel processo di impeachment nei suoi confronti, dopo un voto del Senato degli Stati Uniti, a maggioranza Repubblicana. Il voto si è tenuto dopo che il Senato aveva precedentemente deciso, il 31 gennaio, di non convocare nuovi testimoni . Il processo di impeachment era iniziato il 17 gennaio , con l’apertura formale del processo in cui Trump era accusato di abuso di potere e ostruzione ai lavori del Congresso nel complicato caso che riguarda l’Ucraina e la sua telefonata al presidente Volodymyr Zelensky, nella quale gli fece pressioni perché aprisse un’indagine contro Joe Biden.

