Il senatore Repubblicano Mitt Romney voterà a favore dell’impeachment di Donald Trump

Mitt Romney, ex candidato dei Repubblicani alla presidenza e grande oppositore di Trump sin dai primi mesi della sua candidatura, nel 2015, ha detto che voterà a favore dell’impeachment di Trump nel voto di oggi al Senato. È il primo senatore, nella storia degli Stati Uniti, a votare a favore dell’impeachment di un presidente del suo stesso partito. Nel comunicare la sua decisione, Romney ha detto che l’insistenza del presidente nel voler far aprire all’Ucraina di aprire un’indagine su Joe e Hunter Biden è «difficile da spiegare se non con motivi politici». «È stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere», ha detto Romney.

Romney: "The president's insistence that [the Bidens] be investigated by the Ukrainians is hard to explain other than as a political pursuit."

"There's no question in my mind that were their names not Biden, the president would never have what he did." https://t.co/pZ46hjTyU1 pic.twitter.com/UONT1TpWlw

— ABC News (@ABC) February 5, 2020