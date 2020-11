L’Alto Adige va da solo

Testare 350mila persone in tre giorni e isolare i positivi al coronavirus, e poi andare avanti fino a mercoledì 25 novembre, negli ambulatori dei medici di famiglia e nelle farmacie: è il piano scelto dall’Alto Adige per uscire dall’epidemia entro metà dicembre. Un tentativo unico in Italia, con 184 punti aperti in tutti i 116 comuni, difficilmente replicabile in altre regioni. Ancora pochi giorni e si saprà se questa strategia ha funzionato, o è stato un azzardo.

Da venerdì a domenica sono stati trovati 3.185 positivi, lo 0,9% delle 343.227 persone che hanno partecipato alla campagna. In totale, gli abitanti della provincia autonoma di Bolzano sono 530mila. Diecimila erano già in isolamento e oltre 21mila hanno già contratto il virus, ufficialmente.

L’Alto Adige è in zona rossa. È una delle province con l’incidenza più alta negli ultimi dieci giorni: 1.151 contagiati ogni 100 mila abitanti. La situazione è peggiorata in fretta. Dal 20 ottobre sono morte 174 persone. Quasi tutti i posti letto dell’ospedale di Bolzano sono occupati da malati di Covid-19.

Il presidente della provincia Arno Kompatscher e alcuni assessori della sua giunta hanno detto che il numero dei nuovi contagi scenderà entro la fine della prima settimana di dicembre, così come si abbasserà anche la curva dell’indice R t , che misura la trasmissione del contagio. «Vogliamo riaprire le attività a partire dal 30 novembre. Senza screening avremmo rischiato un lockdown ben oltre Natale, ora invece possiamo iniziare a riaprire passo dopo passo», ha spiegato Kompatscher.

Gli obiettivi del presidente – soprattutto la riapertura di negozi, ristoranti e, più avanti, anche delle piste da sci – sono ambiziosi come ambiziosa è la “sua” provincia, autonoma per davvero, non solo nel nome. I privilegi garantiti dallo statuto speciale sono serviti, tra le tante cose, a trovare 3,5 milioni di euro per testare tutti. Sono stati esclusi solo i già positivi, i sintomatici che dovranno fare il tampone “classico”, e i bambini sotto i cinque anni.

Il senso civico degli altoatesini

Uno dei dati più significativi è l’alta partecipazione degli abitanti. L’assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann, aveva fissato la soglia del successo a 200 mila persone. Ne sono arrivate oltre 100 mila di più, e l’organizzazione è stata perfetta. «Devo dire che fino a due settimane fa il clima non era positivo in tutto il territorio. Poi è cambiato completamente. L’afflusso è enorme», ha detto.

Ci sono stati molti appelli a partecipare al test. Al forte richiamo del Südtiroler Volkspartei, il partito che qui governa dal 1948, si sono aggiunti quelli del vescovo di Bolzano-Bressanone Ivo Muser. E la Sparkasse, la cassa di risparmio di Bolzano, ha promesso 100 euro ai dipendenti che porteranno il certificato del test antigenico.

Non era obbligatorio partecipare, ma quasi: una delle ultime ordinanze provinciali ha imposto alle aziende aperte di far lavorare solo il personale testato. Chi non ha fatto il test rapido è stato costretto a prendere ferie o permessi fino al 29 novembre, giorno in cui scade l’ordinanza. Dopo qualche polemica, anche i sindacati hanno detto sì. «La partecipazione al corona-screening non deve essere vista come un’imposizione, ma come grande possibilità per dare un contributo concreto al nostro territorio in questo momento di forte sofferenza», hanno scritto in un comunicato Assoimprenditori Alto Adige, Cgil/Agb, SgbCisl, Uil-Sgk e Asgb.

Strano vedere tante sigle tutte insieme. Altoatesini e sudtirolesi, italiani e tedeschi: due culture e due lingue che si parlano ancora con difficoltà. È un rapporto complesso, difficile da interpretare senza superare il limite degli stereotipi, perché tutto quello che succede in Alto Adige viene letto e interpretato guardando al passato. Per tre giorni, invece, il test di massa ha fatto concentrare italiani e tedeschi sul futuro, calmando la storica tensione etnica, almeno all’apparenza. In Südtirol, come nel capoluogo a maggioranza italiana, tutti si sono messi in coda.

Come funziona il test

Il test antigenico scelto dall’Alto Adige non ha nulla a che fare con i tamponi di cui si parla ogni giorno, anche se in entrambi viene utilizzato un bastoncino, infilato nel naso. Il normale tampone viene analizzato in laboratorio dove si cerca l’RNA virale, il materiale genetico del virus, attraverso il metodo molecolare Rt-Pcr. Il test antigenico, invece, cerca la presenza di proteine virali che si legano agli anticorpi. L’antigenico non va analizzato in laboratorio con strumenti sofisticati. L’esito – un semplice “positivo” o “negativo” – è disponibile in 15 minuti. I risultati del test di massa non rientrano nei dati ufficiali comunicati dalla Protezione civile.

In Alto Adige, chi è risultato positivo deve rimanere in isolamento per dieci giorni. Se non si accusano sintomi, è possibile tornare alla vita normale senza nuovi tamponi. Se invece arrivano febbre o tosse, sta al medico valutare la situazione.

Le persone che sono risultate negative al test, invece, non possono tornare subito alla vita normale, perché la provincia è ancora zona rossa e soprattutto perché con questo tipo di test non c’è la certezza di essere sani. Questo è il limite più grande dei test antigenici. Per non costringere i cittadini a leggere specifiche tecniche, nelle linee guida pubblicate dalla provincia è stato semplicemente scritto che «in ogni caso bisogna continuare ad osservare le raccomandazioni di prevenzione: protezione di naso e bocca, distanziamento, disinfezione e ventilazione! Se insorgono sintomi, si prega di contattare il proprio medico».

La chiave sta nella parola “sensibilità”, che è importante per capire l’affidabilità del tampone. La sensibilità, infatti, indica la possibilità che ci siano dei falsi negativi. Cioè, persone che sono infette e che però hanno un test con esito negativo. Sulla carta, i due tipi di test antigenici comprati dalla provincia di Bolzano sono affidabili: “Standard Q COVID-19 Ag Test” dell’azienda Relab ha un indice di sensibilità del 96.52%, il “Panbio COVID-19 Ag” di Abbott ha un indice di sensibilità del 93.3%: vuol dire che, anche nel migliore dei casi, ci possono essere più di 3 falsi negativi su 100, che diventano 12mila – – possibili, in linea teorica – sul campione testato.

Markus Falk, biostatistico che collabora con il centro di Eurac Research, che dall’inizio dell’epidemia analizza i dati dei contagi per la provincia autonoma, è prudente. Falk spiega che c’è un’alta possibilità che il test di massa non riesca a trovare le persone che si sono infettate da pochi giorni. Secondo le sue stime, potrebbero sfuggire tre contagiati su dieci.

Cosa succede adesso

«Questa operazione non va vista come una fotografia della situazione, e poi tutti liberi», ha spiegato Pierpaolo Bertoli, direttore sanitaria dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige. Le previsioni fatte dall’azienda sanitaria prima dell’inizio del test di massa si sono già rivelate sovrastimate. «In primavera abbiamo avuto una prevalenza intorno al 3%. Adesso penso che si possa ragionevolmente ipotizzare di andare vicini al 10%. Tra il 6 e il 10%», ha detto Bertoli. Invece i positivi al test sono stati fin qui solo lo 0,9%.

Secondo Bertoli, si potrà valutare l’efficacia dello screening tra dieci giorni. Solo allora si avrà una misura precisa dell’impatto sull’intero sistema sanitario: i numero dei nuovi contagi, ovviamente, ma anche i ricoveri nei reparti e in terapia intensiva.

Il presidente della provincia Arno Kompatscher ha detto che i casi trovati con il test di massa possono sembrare pochi se paragonati al numero dei tamponi fatti e ai circa 500 contagiati che vengono registrati ogni giorno con i test molecolari. Ma è comunque soddisfatto perché «con un indice R t di 1,5, come ultimamente era quello registrato in Alto Adige, questi tremila contagiati avrebbero potuto infettare altre 4.500 persone».