La sanità italiana è frammentata, la sanità digitale ancora di più

Se i sistemi sanitari italiani di fatto sono 21, quelli delle 19 regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i sistemi informatici sanitari con cui ci si può ritrovare ad avere a che fare, direttamente o indirettamente, sono molti di più. In questi nove mesi di epidemia da coronavirus, le manifestazioni di questa frammentazione sono state tante, ed è diventato evidente a molti quello che di cui prima avevano percezione in pochi: non è una frammentazione che si sviluppa soltanto su base regionale, ma anche all’interno delle stesse ASL, addirittura degli stessi ospedali.

I dati sanitari di chi vive in Italia, dai referti degli esami del sangue ai dettagli su quel ricovero ospedaliero qualche anno fa, dallo storico delle terapie farmacologiche alle vaccinazioni fatte, sono sparpagliati, registrati in formati diversi e spesso difficili da consultare non soltanto per i pazienti, ma anche per i medici di famiglia, per gli specialisti, per gli ospedali. Oppure per circa un terzo degli italiani sono raccolti nel Fascicolo Sanitario Elettronico, che però – almeno per il momento – è uno strumento per l’assistenza individuale al paziente che non può essere usato per scopi collettivi.

Della farraginosità dei sistemi informativi – un termine più appropriato rispetto a “sistemi informatici” – della sanità italiana si è accorto chi ha dovuto prenotare online un tampone su siti che andavano continuamente offline, chi ha atteso per giorni un SMS dell’ASL dopo aver ricevuto il referto positivo di un tampone, o chi si è ritrovato nella kafkiana situazione di essere in una regione diversa da quella del proprio medico di famiglia durante il lockdown. Oppure non si è accorto di niente di tutto questo: perché in Italia ci sono anche posti dove questi sistemi funzionano bene e dialogano efficientemente tra di loro.

«La frammentazione del patrimonio informativo su un paziente è tale per cui non si riesce ad avere un quadro completo sul suo conto: tra strutture diverse, ma anche all’interno della stessa struttura e ancora di più nella medicina territoriale, che spesso non ha possibilità di condividere le informazioni col resto del sistema sanitario» spiega Fabrizio Massimo Ferrara, docente di Informatica e Sistemi informativi all’Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinatore scientifico del Laboratorio sui sistemi informativi sanitari dell’ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari).

Il problema è che qualunque sistema informatico di un’azienda sanitaria è formato normalmente da tante applicazioni diverse, costruite seguendo quella che viene spesso definita “logica a silos”: cioè per compartimenti stagni che raccolgono al loro interno informazioni legate alla propria specialità clinica, ma che poi dialogano tra loro con fatica, quando dialogano. «Spesso non è niente di più di una posta elettronica un po’ organizzata» dice Ferrara.

È il motivo per cui, in gran parte degli ospedali, i dati sul coronavirus sono stati raccolti a mano in infinite tabelle di Excel, in mancanza di piattaforme dedicate, condividendole via mail. Ed è stato evidente per i medici di famiglia che hanno dovuto o devono ancora comunicare le segnalazioni alle ASL per posta elettronica o per telefono: aumentando drasticamente la possibilità di errori dovuti a procedure un po’ manuali e un po’ automatiche, come nel caso delle centinaia di mail di segnalazioni perse a un certo punto alla ASL di Torino.

«Il processo di informatizzazione e digitalizzazione frammentato deriva da un mercato che anziché lavorare sui grandi progetti tende a vendere software e hardware a livello locale» spiega Mauro Moruzzi, esperto di e-Health e ideatore del Fascicolo Sanitario Elettronico. Per questo ogni regione ha i suoi sistemi informatici, alcuni più efficienti di altri. Quando è arrivato il momento di affiancare a questi sistemi una piattaforma nazionale, come quella che registra le segnalazioni su Immuni, sono emersi insormontabili problemi di integrazione.

Software molto specifici e dati raccolti in formati non standardizzati significa che spesso, anche volendo innovare i sistemi, le aziende sanitarie sono vincolate a rimanere con il fornitore originario, per non perdere i dati o per evitare i costi del loro trasferimento. In molti casi, il miglioramento dell’efficienza dei servizi ha coinciso con una loro ulteriore complessità, invece che con una maggiore integrazione con applicazioni e sistemi diversi.

Nel frattempo i dati sanitari continuano ad aumentare, a essere catalogati in posti diversi, e la loro riorganizzazione diventa sempre più complicata: con evidenti conseguenze sull’efficienza e l’efficacia dell’assistenza sanitaria, perché aumenta il rischio di errori nei passaggi di consegne che ci sono nella cura di un paziente. Ma anche sul carico di lavoro degli operatori, e sui costi complessivi della sanità.

Non è soltanto una questione di strumenti tecnologici. Anzi, per molti esperti quello è un problema secondario. Intervenendo a un incontro organizzato dal sito VareseNews Umberto Rosini, responsabile dei sistemi informativi per la Protezione Civile, l’uomo che concretamente gestisce la raccolta dei dati quotidiani sull’epidemia, ha spiegato che oltre alle infrastrutture «manca la formazione delle persone che devono andare a caricare il dato».

«È una questione di conoscenza del dato e di saperlo gestire: noi possiamo mettere qualsiasi struttura, qualsiasi collegamento tra le amministrazioni, ma di fatto quel dato deve essere messo lì da qualcuno». Il fattore umano è «importantissimo» secondo Rosini, e la formazione del personale è ancor più fondamentale delle risorse tecnologiche, che a suo avviso ci sarebbero. «Non abbiamo un sensore che non appena un paziente viene adagiato su un letto inserisce su un database un +1».