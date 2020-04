Oggi verrà completata la struttura del nuovo ponte di Genova

Questa mattina attorno alle 9.30 verrà posizionata l’ultima sezione, la diciannovesima, del piano stradale (il cosiddetto “impalcato”) del nuovo ponte di Genova sul fiume Polcevera. Oggi verrà quindi completata la struttura d’acciaio del viadotto, collegando la parte est con quella ovest del ponte. Nei prossimi mesi si procederà al completamento del manto stradale e alla delicata fase dei collaudi. Il ponte, secondo quanto confermato dal sindaco di Genova Marco Bucci, dovrebbe essere completato definitivamente il prossimo luglio, quindi a quasi due anni dal crollo del ponte Morandi dell’agosto del 2018 in cui morirono 43 persone.

Oggi ci sarà una cerimonia per celebrare il completamento di questa prima parte del cavalcavia, quando l’ultima struttura lunga 50 metri verrà posizionata fra le pile 11 e 12. Ci saranno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. Alla conclusione della cerimonia suoneranno le sirene del cantiere, a cui risponderanno quelle del porto.

La notte scorsa, per celebrare la conclusione dei lavori, le diciotto pile del nuovo ponte sono state illuminate con i colori bianco, rosso e verde del tricolore. Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha pubblicato un’immagine del viadotto illuminato sui canali social commentando: «L’Italia s’è desta. Benvenuto Ponte di Genova!»

Alla cerimonia di oggi non sarà presente l’architetto e senatore a vita Renzo Piano, che aveva progettato il ponte, perché è bloccato a Parigi dalle limitazione agli spostamenti decise dal governo francese per arginare l’epidemia da coronavirus. Piano ha dichiarato che si tratta di «un momento importante, ma non può essere una festa perché non bisogna mai dimenticare da cosa nasce. Da una terribile tragedia».

Il ponte è lungo 1.067 metri, ha 19 campate che si trovano a 40 metri di altezza e sono sorrette da 18 piloni. Il viadotto è stato costruito da Salini Impregilo e da Fincantieri (che hanno costituito il consorzio PerGenova) in tempi considerati record, almeno per l’Italia, visto che la demolizione degli ultimi tronconi del ponte Morandi rimasti in piedi era avvenuta lo scorso 28 giugno, quando era iniziata la costruzione del nuovo cavalcavia.