A Genova c’è stata una cerimonia per la posa del primo tratto del nuovo ponte sul Polcevera

Martedì mattina a Genova si è svolta la cerimonia con cui è stato posato il primo tratto del viadotto sul Polcevera, il nuovo ponte in costruzione per sostituire il ponte Morandi, crollato nell’agosto del 2018. Un impalcato lungo 50 metri, largo 25 e alto 5 è stato issato con le gru sopra due dei diversi piloni già posizionati nelle scorse settimane. I tempi stimati inizialmente prevedevano la conclusione dei lavori entro l’anno, ma ci sono stati alcuni ritardi e non è ancora chiaro se saranno rispettati. Alla cerimonia era presente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha detto: «L’ ultima volta che sono stato qui era il 14 agosto. Da qui dissi che Genova era il simbolo di rinascita. E ora la stiamo vedendo».