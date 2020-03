Le previsioni meteo per domani, domenica 15 marzo

Domenica 15 marzo sarà una giornata migliore di sabato 14, almeno secondo le previsioni meteo. Al Nord sarà nuvoloso sulle zone alpine e prealpine e sereno o poco nuvoloso sulle altre; ci saranno molte nuvole sul versante adriatico, sul Lazio meridionale e sugli Appennini, ma il tempo dovrebbe tornare bello nel pomeriggio; al Sud e in Sicilia sarà prevalentemente sereno, tranne sulle coste adriatiche e in Calabria. In Sardegna infine sarà poco nuvoloso e un po’ coperto al mattino nelle zone settentrionali e orientali.

Non pioverà come sabato, quindi, ma a causa delle restrizioni per fermare la diffusione del coronavirus dovrete comunque restare in casa: potete dedicarvi a leggere libri lunghi, intrattenere i bambini, guardare qualche bel film o serie tv su Netflix o Prime Video, cucinare qualche ricetta lunga e recuperare un vecchio articolo del Post che potrebbe esservi sfuggito.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.