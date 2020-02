I risultati degli ottavi di andata di Champions League

Dopo due mesi di sosta, l’edizione 2019/20 della UEFA Champions League è ripresa la scorsa settimana con le prime partite di andata degli ottavi di finale, che si concluderanno stasera. Fra le sedici squadre europee ancora in corsa nel torneo, tre sono italiane. L’Atalanta è stata la prima a giocare, mercoledì scorso a Milano contro il Valencia, battuto 4-1. Questa settimana invece il Napoli ha pareggiato contro il Barcellona mentre stasera la Juventus giocherà in Francia contro il Lione.

