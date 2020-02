Il Napoli ha pareggiato 1-1 contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League

Il Napoli ha pareggiato 1-1 contro il Barcellona nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, giocata martedì sera a Napoli. Dopo un avvio di partita giocato molto difensivamente, il Napoli è andato in vantaggio al 37esimo minuto del primo tempo grazie a un gol di Dries Mertens; il Barcellona ha pareggiato al 57esimo minuto con Antoine Griezmann. All’89esimo minuto è stato espulso il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, che non potrà quindi giocare la partita di ritorno il 18 marzo a Barcellona. Nell’altra partita giocata questa sera, il Bayern ha vinto 3-0 contro il Chelsea.

