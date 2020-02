Oggi si vota per autorizzare il processo a Salvini

Oggi il Senato voterà per autorizzare o meno un processo nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona nel caso dei migranti soccorsi dalla nave militare italiana Gregoretti nell’agosto del 2019. Un primo voto si terrà nella tarda mattinata, mentre fino a stasera sarà lasciata la possibilità di votare a distanza per i senatori assenti: Repubblica scrive che ci sarà tempo fino alle 20-20.30, dunque il risultato del voto si conoscerà probabilmente in serata. Dato che la maggioranza formata da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle dovrebbe votare a favore dell’autorizzazione, l’ipotesi più probabile è che il Senato approvi la richiesta, arrivata a dicembre da parte del Tribunale dei ministri di Catania.

La nave Gregoretti è una nave della Guardia costiera che a fine luglio scorso aveva soccorso 116 migranti ma a cui non era stata data la possibilità di attraccare in un porto italiano, per via della politica dei cosiddetti “porti chiusi” di Salvini, che allora era ministro dell’Intero. La nave era rimasta per giorni fuori dal porto di Augusta, in provincia di Siracusa, nonostante fosse inadatta ad ospitare un numero così alto di persone, cosa che complicò ulteriormente le condizioni di quelle che erano a bordo. La situazione si era poi risolta quando alcuni paesi europei e la Chiesa cattolica si erano resi disponibili ad accogliere i migranti.

All’epoca Salvini fu molto criticato dall’opposizione e dalle associazioni che si occupano di migranti perché a loro dire stava causando sofferenze alle persone a bordo al solo scopo politico di mostrarsi in controllo della situazione, dato che per le leggi internazionali l’Italia era di fatto obbligata a mettere a disposizione uno dei propri porti.