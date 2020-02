Gli altri film che hanno vinto l’Oscar questa notte

Questa notte c’è stata la cerimonia degli Oscar 2020, dopo la quale si parla soprattutto di look, abiti e facce, di momenti che si fanno notare e, ovviamente, dei premi. Il fatto è che i premi assegnati sono 24 e si finisce spesso per parlare solo dei più importanti: specie quest’anno che a vincere il premio più importante è stato Parasite, un film sudcoreano. Qui avanti si parla degli altri film premiati, quelli che spesso rischiano di finire in secondo piano: i migliori cortometraggi, il miglior film d’animazione e il miglior documentario.

The Neighbors’ Window – Miglior cortometraggio

Era l’unico film americano tra i cinque candidati. Parla di come cambia la vita di una donna di mezza età quando nell’appartamento dall’altra parte della strada si trasferiscono due giovani e allegri ventenni. Per il regista Marshall Curry era la quarta nomination all’Oscar, la prima in questa categoria. Due anni fa fu candidato per il documentario che raccontava di quando, nel febbraio 1938, 20mila persone parteciparono al grande raduno di un movimento hitleriano a New York, tra svastiche e grandi ritratti di George Washington.

Il cortometraggio si può vedere interamente su YouTube, caricato sul canale di Curry:

Hair Love – miglior cortometraggio animato

Hair Love, della Sony Picture Animation, parla di una bambina che vorrebbe sistemarsi i capelli ricci per un’occasione speciale, ma non ci riesce perché sono troppo difficili da pettinare. Chiede quindi aiuto al padre, il quale però non è pe niente esperto. I due però ci provano lo stesso e imparano insieme ad acconciarli. Matthew Cherry, uno dei due registi del corto ed ex giocatore di football professionista, poco dopo aver ricevuto l’Oscar ha detto che il film è stato concepito con l’intento di «normalizzare i capelli dei neri», e poi ha ricordato Kobe Bryant (morto lo scorso 26 gennaio) e DeAndre Arnold, lo studente americano di cui si era parlato molto negli Stati Uniti perché si era rifiutato di tagliarsi i dreadlock dopo che la sua scuola in Texas lo aveva sospeso, ritenendoli troppo lunghi. Prima che arrivasse la Sony Picture Animation, il film era stato finanziato con una campagna su Kickstarter.

Nel 2012 Cherry scrisse su Twitter che prima o poi avrebbe ricevuto una nomination agli Oscar:

I'm gonna be nominated for an Oscar one day. Already claiming it — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) June 2, 2012

Toy Story 4 – Miglior film d’animazione

Molte agenzie di scommesse davano in leggero vantaggio Klaus, film natalizio di Netflix, ma alla fine ha vinto Toy Story 4. È il decimo film della serie a vincere questo premio, e il secondo tra i quattro Toy Story (il terzo aveva vinto nel 2012 e i primi due erano usciti quando il premio Oscar per il miglior film d’animazione ancora non c’era). Il regista Josh Cooley aveva già ricevuto una prima nomination per la sceneggiatura di Inside Out, mentre lo sceneggiatore Jonas Rivera aveva già vinto un Oscar in quanto produttore di Inside Out.

Made in USA – Una fabbrica in Ohio – miglior documentario

È ambientato tra lo stato americano dell’Ohio e la Cina, e vuole raccontare la difficile transizione dell’economia della cosiddetta rust belt, cioè quella zona degli Stati Uniti dove l’industria pesante si sviluppò molto nella seconda metà del Novecento e attraversò poi un grave periodo di crisi negli anni Duemila. In particolare, il documentario racconta la vita degli operai di uno stabilimento in Ohio rilevato dall’azienda cinese Fuyao, leader mondiale nel settore della produzione dei vetri per auto: quando la Fuyao manda gli operai cinesi negli Stati Uniti per insegnare i loro metodi di lavoro, le rispettive culture del lavoro si rivelano incompatibili.

American Factory è prodotto dalla casa di produzione Michelle e Barack Obama, la Higher Ground Production: si può vedere su Netflix.

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) – Miglior cortometraggio documentario

Racconta la storia di un’organizzazione non profit che insegna alle bambine di Kabul, in Afghanistan, a leggere, scrivere e ad andare in skateboard. Al documentario ha lavorato un gruppo composto da sole donne, guidate dalla regista Carol Dysinger la quale vinse uno “Student Academy Award” quando era studente che le fu consegnato da Frank Capra, come ha ricordato durante il discorso alla cerimonia.