Tutti i vincitori degli Oscar 2020

La cerimonia della consegna dei premi Oscar 2020 è iniziata al Dolby Theatre di Los Angeles quando in Italia erano le due di notte. Anche quest’anno non c’è un presentatore, ma durante la serata si esibiranno diversi artisti e saliranno sul palco grandi attrici e grandi attori. Verrano assegnati 24 premi Oscar. I candidati per il miglior film sono 1917, The Irishman, Piccole donne, Jojo Rabbit, Joker, Storia di un matrimonio, C’era una volta… a Hollywood, Parasite e Le Mans ’66 – La grande sfida. Il film con più nomination (11) è Joker. Quello con la possibilità di vincere più premi, compreso quello al miglior film, è 1917, film di guerra diretto da Sam Mendes.

I due film favoriti per l’Oscar al miglior film non hanno attori o attrici, protagonisti o non protagonisti, candidati. È un fatto strano, ma non senza precedenti. I favoriti per vincere i premi per la recitazione sono Joaquin Phoenix per Joker, Renée Zellweger per Judy; Brad Pitt per C’era una volta…a Hollywood e Laura Dern per Storia di un matrimonio. Se ci aggiungete che Parasite, film sudcoreano, potrebbe vincere il premio per la miglior regia e che non c’è un film chiaramente favorito in tutti i premi tecnici, ci si aspetta un anno con tanti film che vincono pochi premi a testa, un po’ come nelle recenti edizioni.

La lista dei vincitori (in aggiornamento):

Attore non protagonista

Tom Hanks, Un amico straordinario

Anthony Hopkins, I due papi

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, C’era una volta… a Hollywood

Film d’animazione

Dov’è il mio corpo?

Klaus

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Toy Story 4

Missing Link