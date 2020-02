Oscar 2020, le foto dal red carpet

Nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio si è svolta la 92esima cerimonia degli Oscar, i più importanti premi americani per il cinema. La cerimonia inizierà quando in Italia saranno le due (e a Los Angeles, in California, le cinque di pomeriggio), ma prima c’è stato il cosiddetto red carpet: la consueta sfilata di sfarzo e di bellezza sul celebre tappeto rosso che inaugura i commenti e le attenzioni riguardo a registi, attori, musicisti, sceneggiatori e ospiti vari, con i fotografi che li rincorrono da un lato all’altro.