Le foto più belle degli Oscar

La 92esima cerimonia degli Oscar verrà ricordata soprattutto per Parasite: per la prima volta un film straniero (sudcoreano, in questo caso) ha vinto l’Oscar al miglior film, dopo aver vinto anche quelli per miglior regia, miglior film internazionale e miglior sceneggiatura originale. Per quanto riguarda i premi per la recitazione, Joaquin Phoenix e Renée Zellweger hanno vinto come miglior attore e miglior attrice, mentre Brad Pitt e Laura Dern come miglior attorie e miglior attrice non protagonista. Le foto migliori della serata rendono bene l’atmosfera dell’evento annuale più attesa del cinema, con gli abbracci di chi si ritrova, la sorpresa di chi sente annunciare il suo nome e i festeggiamenti o la commozione di chi alla fine tiene un Oscar tra le mani.

