L’incontro sulla Libia a Berlino

Oggi a Berlino si tiene un incontro internazionale appoggiato dalle Nazioni Unite per provare a risolvere la situazione in Libia, dove si combatte dal 2014 una guerra civile che dallo scorso aprile è diventata ancora più violenta, e ha portato all’intervento sempre più massiccio di potenze straniere a sostegno dei due governi che di fatto sono presenti nel paese.

L’incontro discuterà un documento messo a punto dalle Nazioni Unite in cui i paesi partecipanti al conflitto si impegnano ad astenersi da interferenze economiche e militari, e firmare una tregua duratura. I paesi dovrebbero anche accettare di rispettare l’embargo dell’ONU sulla spedizione e vendita di armi, fin qui ripetutamente violato, e riprendere i colloqui a Ginevra a fine mese. Se l’accordo verrà firmato ci sarà una conferenza stampa questa sera.

L’incontro inizia alle 14. Sono presenti i due principali contendenti nel conflitto: Fayez al Serraj, il primo ministro del governo appoggiato dall’ONU con sede a Tripoli, e il maresciallo Khalifa Haftar, che fino ad aprile controllava solo l’est e un pezzo del sud del paese ma che da allora ha iniziato un’offensiva per conquistarlo interamente, e da mesi assedia Tripoli. Era dal 2018 che Serraj e Haftar non partecipavano a un incontro di questo tipo.

Poi ci saranno i leader delle altre nazioni coinvolte: il presidente russo Vladimir Putin, che sostiene Haftar e che ha inviato centinaia di mercenari per affiancarne le milizie nell’assedio a Tripoli, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che a gennaio ha inviato soldati in aiuto a Serraj, e i rappresentanti di Egitto ed Emirati Arabi Uniti, anche loro schierati con Haftar. Ci saranno poi i rappresentanti dell’Unione Europea, della Lega Araba, dell’Unione Africana e dei 5 paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, compresi quindi gli Stati Uniti con il segretario di Stato, Mike Pompeo, e l’Italia con il primo ministro Giuseppe Conte.

L’incontro, organizzato dal governo tedesco di Angela Merkel, vuole porre le basi per «un processo interno di riconciliazione» in vista di una «Libia sovrana». Come ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, «potrebbe essere il primo passo per la pace in Libia». La sua speranza potrebbe essere però prematura, visto che le istituzioni in Libia sono fragilissime se non inesistenti (non solo quelle politiche ma anche quelle sociali e civili, dai partiti ai sindacati) e Haftar, scrive il New York Times, «ha sempre mostrato poco interesse ad accettare qualsiasi accordo che non gli concedesse l’intero controllo del paese».

Venerdì, a soli due giorni dalla conferenza di Berlino, i suoi alleati avevano chiuso i porti petroliferi orientali interrompendo così la produzione di 800mila barili di petrolio al giorno, che rappresentano il principale introito economico di Tripoli. Inoltre lunedì scorso Haftar si era ritirato all’ultimo momento dalla firma di una tregua già accettata da Serraj, a Mosca. Il suo gesto aveva fatto nascere dubbi sull’incontro di Berlino e il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu aveva detto in tv che «se Haftar continua a comportarsi così non ha senso andare a Berlino».

In particolare Haftar vuole che vengano smantellate le fazioni armate nella Libia occidentale, e che venga ritirato un accordo marittimo e militare tra il governo di Serraj la Turchia. Serraj invece ha chiesto l’invio di «truppe di protezione» internazionali se Haftar dovesse continuare la sua offensiva: «dovrebbero operare sotto le Nazioni Unite», ha spiegato al giornale tedesco Die Welt. Serraj ha anche criticato l’Unione Europea, accusandola di non aver fatto abbastanza per la Libia. L’Unione Europea, scrive al Jazeera, è soprattutto interessata a porre fine al conflitto nel timore che peggiori e che diventi «una seconda Siria», come ha detto il ministro degli esteri tedesco Maas. Anche in Europa però ci sono interessi contrastanti: l’Italia, che ha sempre avuto un peso importante in Libia, appoggia Serraj ma da mesi ha perso molta della sua influenza; la Francia si è legata a Haftar, per interessi economici ed energetici e nella speranza che contrasti i gruppi islamisti in Libia e nei paesi vicini.

