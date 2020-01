Le previsioni meteo per venerdì dicono che continuerà a esserci bel tempo come in tutti gli altri giorni di questa settimana, con qualche piccola eccezione: innanzitutto, ci sarà foschia in parecchie zone del Centro-Nord. Inoltre, potrebbe esserci pioggia in Sardegna di mattina, e in Liguria di pomeriggio. A parte questo, in tutte le altre regioni sarà sereno, mentre la nebbia dovrebbe concentrarsi come al solito nella pianura Padana.

— Leggi anche: il blocco dei diesel in Piemonte, Lombardia e Veneto

Le previsioni meteo per Milano

Anche venerdì a Milano sarà una giornata grigia, nuvolosa e con nebbia per il quarto giorno consecutivo. Ma non era sparita, la nebbia a Milano?

Le previsioni meteo per Roma

A Roma, invece, come vuole il luogo comune, ci sarà un gran sole e temperature intorno ai 10 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.