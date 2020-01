L’Iran ha attaccato due basi irachene che ospitano militari americani

Nella notte tra martedì e mercoledì l’Iran ha attaccato almeno due basi militari irachene che ospitano militari americani: una è la base aerea di al Asad, circa 230 chilometri a nordovest della capitale Baghdad, l’altra è una base a Erbil, nel Kurdistan Iracheno, regione del nord dell’Iraq abitata per lo più da curdi. Entrambe ospitano militari e personale americano.

L’attacco è stato prima annunciato dalla televisione irachena, e poi confermato dal ministero della Difesa statunitense, che ha parlato del lancio di «più di una dozzina di missili»: è la prima operazione militare compiuta dall’Iran contro gli Stati Uniti in risposta all’uccisione del potente generale iraniano Qassem Suleimani, morto in un attacco americano la scorsa settimana.

I media iraniani hanno diffuso un comunicato con cui le Guardie Rivoluzionarie, il potente corpo militare iraniano a cui apparteneva Suleimani, hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi: nel comunicato si dice che sono stati lanciati «decine di missili balistici» contro la base di al Asad.

Non ci sono notizie confermate di morti o feriti, anche se CNN e Fox News hanno parlato di alcuni feriti iracheni. La Casa Bianca ha confermato che il presidente statunitense Donald Trump sta monitorando la situazione e ha detto che potrebbe tenere una conferenza stampa nel corso della notte.

Nell’attacco contro la base di Erbil sembra che i missili siano tutti caduti fuori dalla base, senza fare danni. ANSA ha scritto che il contingente italiano presente a Erbil «si è radunato in un’area di sicurezza e gli uomini si sarebbero rifugiati in appositi bunker. Risultano tutti illesi». La televisione iraniana ha diffuso un video che dice di mostrare l’attacco alla base di al Asad.

L’attacco è ancora in corso, dice la televisione iraniana, e non è ancora chiaro che tipo di missili siano stati usati e quale sia la portata dell’offensiva. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane, intanto, hanno minacciato gli alleati regionali degli Stati Uniti spiegando che se permetteranno agli americani di usare le loro basi militari per lanciare attacchi contro l’Iran diventeranno anche loro un obiettivo della ritorsione iraniana.