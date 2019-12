I risultati delle elezioni nel Regno Unito

Oggi nel Regno Unito si sono tenute le elezioni per rinnovare la Camera del Parlamento britannico, e quindi indirettamente per indicare il nuovo governo del paese. I seggi hanno aperto alle 7 di mattina ora locale (le 8 italiane) e chiuderanno alle 22, quando in Italia saranno le 23. I sondaggi degli ultimi giorni danno ampiamente favoriti i Conservatori guidati dal primo ministro uscente Boris Johnson, che è riuscito ad aumentare i consensi del proprio partito – nettamente sconfitto alle ultime elezioni europee, appena sette mesi fa – dopo aver rinegoziato l’accorso su Brexit con l’Unione Europea. I Laburisti di Jeremy Corbyn sono dati a diversi punti di distanza, ma anche nei giorni precedenti alle elezioni del 2015 erano dati in netto svantaggio, salvo poi arrivare a pochi punti di distanza dai Conservatori.

Secondo gli osservatori bisognerà tenere d’occhio soprattutto quanti seggi riusciranno a vincere i Conservatori: se ne otterranno più di 326 – la metà più uno dei seggi alla Camera – non avranno bisogno di allearsi con altri partiti, cosa che di fatto consentirebbe a Johnson di ottenere rapidamente l’approvazione definitiva del nuovo accordo su Brexit da parte del nuovo Parlamento.

La legge elettorale britannica prevede un sistema di tipo maggioritario: significa che il partito che ottiene anche un solo voto in più in un certo collegio ottiene l’unico seggio in palio. Come di consueto ci si aspetta che diversi collegi verranno assegnati per poche decine o centinaia di voti: significa che ci vorranno diverse ore prima di ottenere dei risultati affidabili. Qui sotto trovate un conteggio aggiornato in tempo reale sui seggi alla Camera, e il liveblog dove trovare tutte le notizie e gli aggiornamenti mano a mano che arrivano.

22.29 – A che ora arrivano i risultati?

Dipende molto da quale direzione prenderà la serata. Alle 23 italiane usciranno i risultati degli exit poll – saranno gli stessi per tutte le tv e i giornali – mentre intorno alla mezzanotte arriveranno i risultati delle città storicamente più rapide nello spoglio come Southampton e Newcastle, che ad ogni elezioni partecipano a una piccola gara per chi finisce prima lo spoglio (secondo il Times di Londra il record assoluto appartiene a Southampton, che una volta ci mise soltanto 49 minuti a conteggiare tutte le schede).

A parte i collegi rapidissimi e quelli in cui i partiti sono già sicuri di vincere, i risultati più interessanti arriveranno nel corso della notte. Intorno alle 2 dovrebbero arrivare i risultati da Workington, Darlington e Wigan, tre collegi in cui nel 2017 vinsero i Laburisti ma che votarono convintamente per uscire dall’UE nel referendum su Brexit. «Se saranno vinti dai Conservatori», scrive il Guardian, «potrebbe significare che il partito otterrà una maggioranza autosufficiente», cioè superiore ai 326 seggi. Nell’ora successiva dovrebbero arrivare i risultati in altri collegi potenzialmente indicativi come Putney – che potrebbe passare dai Conservatori ai Laburisti – o Hartlepool, dove il Brexit Party sembra in vantaggio. Se andranno tutti nella stessa direzione, intorno alle 3 potremmo avere le idee molto più chiare. Preparate il caffè, insomma.

22.25 – Secondo i principali sondaggi degli ultimi giorni, le elezioni di stasera non avranno storia: i Conservatori sono avanti e con il 43 per cento dei voti hanno un vantaggio di dieci punti sui Laburisti fermi intorno al 33 per cento (qui trovate i sondaggi aggregati di BBC, del Financial Times e di Politico). I LibDem sono intorno al 13 per cento e gli altri partiti, lo scozzese SNP, il Brexit Party e i Verdi sono tutti intorno al 4 per cento. In teoria con questi numeri i Conservatori dovrebbero ottenere la maggioranza assoluta dei seggi, ma a causa del particolare sistema elettorale britannico (qui trovate una spiegazione super sintetica) piccoli spostamenti di voti potrebbero cambiare molto il risultato finale. Alle ultime elezioni, i Laburisti ad esempio vinsero un seggio per venti voti.

The last year in UK politics in one chart. How has public support for the different parties changed over the course of the previous 12 months according to our POLITICO Poll of Polls? Visit https://t.co/lip47FUoYO to find out more.#GeneralElection2019 #GE2019 pic.twitter.com/zr6dvoZjiX — POLITICO Poll of Polls (@pollofpolls_EU) December 12, 2019

22.20 – Buonasera e benvenuti al liveblog del Post sulle elezioni britanniche. Se sentite che vi manca qualche pezzo, avete ancora una mezz’ora per leggere la nostra guida alle elezioni pubblicata qualche giorno fa oppure la versione per chi va di fretta.