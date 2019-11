Black Friday: gli sconti di sabato

Se siete tra quelli che ieri non hanno acquistato nulla di scontato per il Black Friday perché avevano altro da fare, sappiate che alcuni sconti di questa ricorrenza commerciale sono ancora validi, oggi e fino a lunedì. Abbiamo messo insieme una lista di quelli ancora disponibili, per chi vuole recuperare. Tra gli oggetti scontati c’è una casa di Barbie, diversi prodotti per campeggiatori e anche un po’ di capi di abbigliamento, soprattutto sportivo.

Amazon

Per la giornata di ieri, Amazon ha messo in sconto migliaia di prodotti: da cose elettroniche come smartphone, televisioni e computer a capi d’abbigliamento sportivo, prodotti di uso quotidiano e articoli d’arredamento. Alcune delle offerte di ieri rimarranno valide anche per le giornate di oggi, domani e lunedì: qui trovate la nostra selezione. Oggi ci sono anche nuove offerte, come quelle sugli oggetti per la casa di Brabantia. Per tutti i prodotti segnalati abbiamo verificato che gli sconti fossero veri sconti, controllando su siti come Camelcamelcamel e Keepa che i prezzi fossero effettivamente i più bassi mai raggiunti da quei prodotti. Per saperne di più, potete leggere la nostra guida agli scontri ingannevoli.

eBay

Anche se in queste occasioni spesso eBay viene messo in ombra da Amazon, i prodotti in vendita e anche quelli in sconto sono in molti casi gli stessi. Una buona pratica quindi è quella di confrontare sempre i prodotti in sconto che avete trovato su uno dei due siti anche sull’altro, per farvi un’idea di quanto sia realmente vantaggioso. Tra le migliaia di prodotti in sconto abbiamo fatto una selezione di quelle più allettanti: la trovate qui. Anche su eBay gli sconti sono attivi fino a lunedì, salvo esaurimento scorte.

ePrice

La Black Marathon di ePrice va avanti fino a lunedì. Sul sito trovate diverse offerte su prodotti di vario tipo: in particolare ci sono sconti interessanti su alcuni modelli di aspirapolveri, lavatrici, frigoriferi e macchinette del caffè. Chi fa acquisti scontati su ePrice in questi giorni inoltre può accumulare degli sconti da utilizzare dopo Natale: per esempio chi acquista un prodotto con uno sconto di 30 euro, riceve un buono sconto pari a 30 euro da spendere tra il 27 e il 31 gennaio.

Altri negozi di tecnologia

Anche Euronics fa promozioni fino a lunedì: le trovate tutte a questa pagina. Sul sito di Unieuro ci sono sostanziosi sconti su prodotti di elettronica ed elettrodomestici, fino al 2 dicembre. Tutte le offerte di MediaWorld del weekend e del Cyber Monday invece le trovate a questa pagina. GameStop, un sito che vende console e videogiochi, fa sconti fino al 70 per cento fino a lunedì: li trovate qui.

Abbigliamento e cosmetici

Gli sconti vanno avanti fino a lunedì su Asos (li trovate tutti qui) e fino a domenica nei negozi online di Intimissimi e Tezenis. Gli sconti di Zalando invece sono terminati venerdì. Per chi è in cerca di capi d’abbigliamento di marchi di lusso, qui trovate gli sconti per l’abbigliamento da donna di Yoox e qui le nostre segnalazioni, ma dovrete sbrigarvi perché oggi è l’ultimo giorno.

Sul sito di Decathlon ci sono offerte a tempo su abbigliamento tecnico e attrezzatura sportiva: potete monitorare le promozioni a questa pagina. Anche K-Way, il marchio che ha dato il nome agli impermeabili leggeri che si piegano e diventano marsupi, ma che produce anche altri capi d’abbigliamento sportivo, fa sconti del 20 per cento su alcuni prodotti, fino al 2 dicembre.

Per quanto riguarda le profumerie, la maggior parte degli sconti è finita ieri con il Black Friday: Sephora offre sconti fino al 40 per cento ma solo nella giornata di lunedì. Il sito di Kiehl’s poi propone il 20 per cento di sconto su tutti i suoi prodotti (e il 25 per cento per chi spende almeno 99 euro) e quello di Urban Decay offre il 25 per cento di sconto su quasi tutto (compresa una palette di ombretti della famosa serie “Naked”), con la spedizione gratuita, fino a lunedì.

E tutto il resto

Fino a domenica ci sono sconti del 20, 30 e 50 per cento sui sex toy di Lelo, azienda svedese che negli ultimi anni ha un po’ cambiato il mercato dei sex toy grazie al design: per esempio c’è uno sconto del 20 per cento su Sona 2, la versione aggiornata del loro vibratore sonico più famoso, e Alia, il massaggiatore da borsetta, è scontato del 50 per cento. Qui trovate tutti i loro prodotti più apprezzati con i relativi sconti.

Anche sui treni di Italo ci sono sconti: c’è il 40 per cento di sconto inserendo il codice BLACK per i treni dal 10 dicembre al 31 marzo. Le prenotazioni con questa offerta si possono fare fino alle 12 di lunedì.

Fino a lunedì 2 dicembre anche TicketOne, il principale sito che vende biglietti per i concerti in Italia, fa qualche sconto, ma a dir la verità non sembra esserci nulla di particolarmente interessante.

