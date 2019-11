Gli sconti già attivi, a tre giorni dal Black Friday

Al Black Friday vero e proprio mancano ancora tre giorni, ma la maggior parte dei negozi fisici ha già le vetrine allestite e sui siti di e-commerce si trovano già sconti e anticipazioni. Il Black Friday è la ricorrenza più interessante dell’anno per chi spera di fare qualche acquisto importante (o anche frivolo) a prezzi molto vantaggiosi, perché a fine anno le aziende sono disposte ad abbassare i prezzi anche sui prodotti più richiesti. Anche se gli sconti che riscuotono più interesse sono quelli su prodotti tecnologici e sugli elettrodomestici, il Black Friday può essere un’occasione anche per chi è interessato a biglietti aerei, software, cosmetici e perfino abiti di lusso. Abbiamo fatto il punto dei siti più interessanti da tenere d’occhio e di tutte le promozioni da monitorare.

Come evitare sconti ingannevoli

Prima di iniziare, come sempre una doverosa premessa: è bene ricordarsi che alcune offerte possono essere ingannevoli e che non tutti gli sconti sono veri sconti, anche se lo sembrano. Se un prodotto è in commercio già da anni, per esempio, la percentuale di sconto esposta dal venditore potrebbe essere solo apparentemente alta, perché calcolata a partire dal prezzo di listino iniziale, ma nei fatti bassissima se si va a vedere il prezzo di quel prodotto negli ultimi mesi. Per questo, prima di farsi prendere dall’entusiasmo, conviene sempre cercare lo stesso prodotto su altri siti, confrontare i prezzi e andare sul sito del produttore per capire quanto è recente quel modello, se abbiamo davvero bisogno di tutte quelle funzioni e insomma studiare un po’. Se volete approfondire, abbiamo scritto una breve guida apposta.

Amazon

La settimana del Black Friday di Amazon è cominciata venerdì scorso e continuerà fino a lunedì 2 dicembre, il cosiddetto Cyber Monday. Gli sconti sono tutti raccolti su questa pagina, mentre in questo articolo abbiamo raccolto le offerte davvero convenienti di oggi. Tra le altre cose, ci sono degli auricolari Bluetooth per sportivi e un montalatte Lavazza per fare la schiuma al cappuccino come al bar.

eBay

Anche eBay aderisce al Black Friday: gli sconti, che in alcuni casi arrivano al 70 per cento, sono cominciati ieri e andranno avanti fino al 3 dicembre. Li trovate tutti su questa pagina: sono migliaia. Tra le altre cose, ci sono degli iPhone 11 a partire a 700 euro, gli AirPods di Apple a 150 euro invece che 180, la giacca a vento di North Face Resolve 2, da uomo, a 50 euro, l’orologio Casio A158WA-1DF a 15 euro, la Nintendo Switch Lite a 180 euro (20 in meno rispetto a quanto costa su Amazon) e Google Home Mini a 20 euro.

ePrice

Il 14 novembre è iniziata la Black Marathon di ePrice, una promozione che andrà avanti fino al 2 dicembre e che permette agli utenti di approfittare subito di alcuni sconti e di accumulare, sulla base degli acquisti di novembre, anche degli sconti da utilizzare dopo Natale: per esempio chi per il Black Friday acquisterà un prodotto con uno sconto di 30 euro, riceverà un buono sconto pari a 30 euro da spendere tra il 27 e il 31 gennaio. In attesa del 29, sul sito si trovano già alcune offerte a tempo su prodotti di vario tipo e in particolar modo sugli elettrodomestici, ma non solo. Per esempio un bollitore elettrico con filtro anticalcare removibile, quattro temperature regolabili (40°, 60°, 80° e 100° C) e “funzione di mantenimento in caldo” a 35 euro, e la versione semplificata di Photoshop 2020, Photoshop Elements, in licenza perpetua (senza possibilità di aggiornamenti), a 50 euro invece di 100.

Altri sconti su prodotti di tecnologia

Il settore dell’elettronica e quello degli elettrodomestici sono tradizionalmente quelli su cui ci si concentra di più al Black Friday. Sul sito di Unieuro ad esempio ci sono sostanziosi sconti su prodotti di elettronica ed elettrodomestici, fino al 2 dicembre. Google ha annunciato alcune offerte che saranno attive sui suoi prodotti da giovedì 28 novembre: ci sarà uno sconto di 50 euro su Pixel 4 e Pixel 4 XL, i nuovi smartphone di Google, e di 39 euro su Google Home Mini, solo per citarne alcuni. Sul sito di Expert, fino a mercoledì ci saranno sconti di vario genere su grandi e piccoli elettrodomestici e su alcuni smartphone e computer, in attesa di quelli del Black Friday. Invece MediaWorld aderirà al Black Friday, ma solo a partire dalla mezzanotte del 29 novembre.

Dyson, l’azienda nota soprattutto per le sue aspirapolveri senza filo e senza sacco, ha annunciato che per la settimana del Black Friday sarà possibile acquistare una versione esclusiva di alcuni dei suoi prodotti (aspirapolveri, asciugacapelli e termoventilatori) che per l’occasione saranno in colore nero.

Per quanto riguarda i videogiochi, anche GameStop aderisce al Black Friday e gli sconti (su console e giochi) andranno avanti fino a giovedì o fino a lunedì, a seconda dell’offerta.

Per quanto riguarda i software, Adobe offre varie promozioni su Photoshop, Premiere e altri suoi programmi, non solo su ePrice. Fino al 29 novembre il prezzo mensile per l’intera Creative Cloud, che comprende tutti i maggiori programmi di Adobe, costa 36,59 euro invece che 61, per un anno complessivo di abbonamento. Anche sulle offerte per studenti e docenti e su quelle per i gruppi di lavoro c’è uno sconto.

Altri siti che fanno sconti

L’anno scorso per il Black Friday, sul sito della compagnia aerea low cost Ryanair era possibile acquistare biglietti aerei a 10 euro per una lunga lista di destinazioni in Europa e vale quindi la pena tenere d’occhio i loro sconti anche quest’anno, a partire da venerdì. Sul sito per la prenotazione di voli aerei e vacanze di eDreams, fino al 1 dicembre, si può ottenere uno sconto di 30 o 90 euro sulle prenotazioni. In generale, potete dare un occhio a tutte le piattaforme che aggregano i voli di diverse compagnie (che faranno a loro volta degli sconti) come SkyScanner, Momondo e Volagratis.

Ci sono sconti del 20, 30 e 50 per cento sui sex toy di Lelo, azienda svedese che negli ultimi anni ha un po’ cambiato il mercato dei sex toy grazie al design: per esempio c’è uno sconto del 20 per cento su Sona 2, la versione aggiornata del loro vibratore sonico più famoso, e Alia, il massaggiatore da borsetta, è scontato del 50 per cento. Qui trovate tutti i loro prodotti più apprezzati con i relativi sconti.

Aderiranno al Black Friday anche i grandi negozi online di abbigliamento come Asos (gli sconti si trovano a partire da qui) e Zalando (qui), negozi di intimo come Intimissimi e Tezenis, mentre per chi è in cerca di capi d’abbigliamento di marchi di lusso, Yoox ha fatto sapere che farà sconti e promozioni per una settimana: qui trovate gli sconti per l’abbigliamento da donna, fino al 50 per cento e qui le nostre segnalazioni.

Anche sul sito di Decathlon ci sono offerte a tempo e per tutta la settimana su abbigliamento tecnico e attrezzatura sportiva: potete monitorare le promozioni a questa pagina.

Facendo acquisti sul sito delle profumerie Douglas si può ottenere il 30 per cento di sconto sul totale spendendo più di 99 euro, mentre Sephora ha annunciato che offrirà sconti su trucchi e profumi sia per il Black Friday che per il Cyber Monday. Un altro sito da monitorare se siete in cerca di prodotti cosmetici scontati di qualità è quello dell’Estetista Cinica, probabilmente la più nota estetista italiana: venerdì 29 tutti i suoi prodotti saranno scontati del 30 per cento, per il “Pink Friday”.

Anche la libreria IBS aderisce al Black Friday, ma come succede spesso con i libri – c’è una legge che regolamenta l0 sconto massimo che si può applicare a questo tipo di prodotti – non ci sono grandi novità rispetto alle promozioni normalmente disponibili. Tutti i libri italiani sono in sconto del 15 per cento.

Anche TicketOne, il principale sito che vende i biglietti per i concerti in Italia, aderisce al Black Friday, e le offerte sono cominciate oggi, ma a dirla tutta non c’è nulla di particolarmente interessante.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi, il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi – che potrebbero variare di giorno in giorno rispetto a quelli indicati, in base alle offerte.

Ma potete anche cercarli su Google.