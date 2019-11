Fotofinish

È stata una grande settimana di sport, quella appena passata, con la conclusione delle World Series di baseball , la finale della Coppa del Mondo di rugby , il sesto titolo vinto in Formula 1 da Lewis Hamilton , l’ennesimo trofeo di tennis di Novak Djokovic e un classico di novembre, la Maratona di New York . Tutte queste finali e tutte queste vittorie hanno determinato l’esultanza generale nella raccolta di foto sportive della settimana: perché stavolta abbiamo barato e lasciato vigliaccamente da parte la delusione di chi ha perso. Ma c’è anche l’ordinaria amministrazione, con le partite di Serie A, il football americano, il golf, le corse dei cavalli, i Mondiali dei taglialegna, la solitudine del corridore e la serenità di un campo da cricket ancora vuoto.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.