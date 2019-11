Le foto più belle della Maratona di New York

La quarantanovesima edizione della Maratona di New York, la più famosa e partecipata al mondo, si è corsa domenica sulle strade di Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island, i cinque distretti amministrativi della città più grande degli Stati Uniti. L’anno scorso i partecipanti a concludere i 42.195 metri del percorso furono 52.813 – provenienti da 129 diversi paesi – con un tempo di percorrenza medio di 4 ore e 40 minuti. I dati definitivi dell’ultima edizione verranno comunicati nei prossimi giorni, ma già si sa che saranno più di 53.000, come comunicato ieri dagli organizzatori.

I vincitori sono entrambi kenioti: Geoffrey Kamworor nella maschile e Joyciline Jepkosgei nella femminile. Per Kamworor, che ha concluso la maratona in 2 ore e 8 minuti, è la seconda vittoria a New York dopo quella ottenuta due anni fa. Per Jepkosgei invece è la prima in assoluto, arrivata in 2 ore e 22 minuti e di poco davanti alla campionessa in carica, la connazionale Mary Keitany. Nella gara maschile si segnala inoltre il ritiro quasi immediato dell’etiope Lelisa Desisa, ultimo vincitore a New York e campione del mondo lo scorso settembre ai Mondiali in Qatar.