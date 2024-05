Il Borussia Dortmund ha eliminato il Paris Saint–Germain ed è la prima finalista di Champions League

La squadra tedesca del Borussia Dortmund è la prima finalista della Champions League maschile di calcio: martedì ha conquistato la finale vincendo 1-0 a Parigi contro il Paris Saint–Germain. Una settimana fa i tedeschi avevano vinto al gara di andata delle semifinali per 1-0, martedì nel ritorno il difensore Mats Hummels ha segnato all’inizio del secondo tempo. Il Borussia Dortmund torna in finale di Champions League dopo undici anni, l’ultima volta ci era arrivato nel 2012-13, perdendo contro il Bayern Monaco: è un risultato in parte inatteso per una squadra che nel campionato tedesco è quinta, a due giornate dal termine.

Domani la seconda finalista sarà decisa dalla gara di ritorno a Madrid fra Real Madrid e Bayern Monaco: la gara d’andata in Germania è terminata 2-2. La finale si giocherà a Londra, nello stadio di Wembley, il 1 giugno.