Il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto il Campionato mondiale di Formula 1 dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, terzultima gara della stagione. In Texas Hamilton è arrivato dietro al compagno di squadra Valtteri Bottas e davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen. La Ferrari ha ottenuto soltanto un quarto posto con Charles Leclerc, dopo il ritiro di Sebastian Vettel per la rottura di una sospensione.

Bottas (Mercedes) Hamilton (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Leclerc (Ferrari) Albon (Red Bull) Ricciardo (Renault) Norris (McLaren) Sainz (McLaren) Perez (Racing Point) Gasly (Toro Rosso) Hulkenberg (Renault) Kvyat (Toro Rosso) Raikkonen (Sauber) Stroll (Racing Point) Giovinazzi (Sauber) Grosjean (Haas) Russell (Williams)

Per Hamilton è il sesto titolo in carriera e il terzo consecutivo. Si tratta di un risultato eccezionale grazie al quale ha superato l’argentino Juan Manuel Fangio nella classifica dei piloti più vincenti di sempre in Formula 1. Soltanto un pilota gli è ancora davanti, il tedesco Michael Schumacher, con un titolo in più. Nel corso della stagione Hamilton ha ottenuto undici vittorie e tre secondi posti. Ha corso tutti i Gran Premi dall’inizio alla fine e il suo peggior risultato è stato il nono posto in Germania.

La vittoria di Hamilton e anche quella della Mercedes nella classifica costruttori sono state più nette del previsto principalmente a causa delle difficoltà della Ferrari, che ha disputato un mondiale tutto sommato deludente, segnato dai problemi avuti nella prima parte della stagione e poi da troppi errori, sia tecnici e che strategici. Vettel e Leclerc si sono ritirati complessivamente in quattro occasioni, hanno vinto soltanto tre Gran Premi e hanno ottenuto quindici piazzamenti fuori dal podio, troppo poco per poter competere con la Mercedes, protagonista invece di un’altra stagione pressoché impeccabile.