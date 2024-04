Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio della Cina di Formula 1, arrivando davanti all’inglese della McLaren Lando Norris e al messicano della Red Bull Sergio Pérez. Charles Leclerc e Carlos Sainz della Ferrari sono arrivati quarto e quinto. Verstappen è arrivato così a 102 punti in classifica nel Mondiale, che conduce dopo aver vinto quattro Gran Premi (e dopo essersi ritirato una volta, in Australia).

Verstappen, grande favorito di quest’anno, come già dello scorso, è partito in pole position, e ha preso un significativo distacco sugli altri piloti già nei primi giri. Nonostante due interventi della safety car, in un caso per via di un tamponamento di Lance Stroll ai danni di Daniel Ricciardo, Verstappen ha mantenuto la prima posizione per gran parte della gara.

Era dal 2019 che la Formula 1 non correva in Cina. Allora a vincere la gara, sempre sul circuito di Shanghai, era stato Lewis Hamilton della Mercedes. Verstappen invece non l’aveva mai vinto. Il prossimo Gran Premio si terrà a Miami, negli Stati Uniti, il 5 maggio.