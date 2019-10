C’è stata una sparatoria a Halle, in Germania

Mercoledì mattina c’è stata una sparatoria nella città di Halle, nell’est della Germania, a nord di Lipsia. La polizia ha detto che almeno due persone sono morte e che due sono state ferite. La polizia di Halle ha detto di aver arrestato un uomo, senza spiegare se si tratta di un sospettato o meno. Diversi sospettati sono scappati a bordo di un veicolo.

Secondo il quotidiano tedesco Mitteldeutsche Zeitung, che ha sede ad Halle e sta seguendo la notizia con un liveblog, la sparatoria è avvenuta vicino alla sinagoga della città, mentre Associated Press aggiunge che nelle vicinanze c’era anche un negozio di panini kebab: le due notizie non sono ancora state confermate ufficialmente. La polizia ha chiesto a tutti i residenti di non uscire di casa, nemmeno per prendere i propri figli a scuola. L’azienda del trasporto pubblico ha fatto sapere che il servizio è stato momentaneamente interrotto.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen. Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam. Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Sui social network stanno girando le foto e video un uomo con l’elmetto e un fucile d’assalto che alcuni considerano lo sparatore, ma la polizia non ha ancora confermato l’informazione.

Halle è una città di circa 240mila abitanti nel land della Sassonia-Anhalt, ed è nelle immediate vicinanze di Lipsia. È nota per le attività industriali e per l’università, tra le più grandi e antiche della Germania.