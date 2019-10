Italia-Sudafrica dei Mondiali di rugby in diretta TV

Italia-Sudafrica è una partita valida per il terzo turno dei gironi della Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Si gioca venerdì mattina alle 11.45 allo Stadium Ecopa di Shizuoka e sarà trasmessa dalla Rai. Grazie alla vittoria contro il Canada nel secondo turno, l’Italia è ancora al primo posto nel gruppo B davanti a Nuova Zelanda e Sudafrica. La partita di oggi e quella di sabato prossimo contro la Nuova Zelanda decideranno la classifica finale del girone: si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta le prime due di ciascun gruppo. L’Italia è nettamente sfavorita, dato che Sudafrica e Nuova Zelanda sono le due grandi favorite del torneo, ma proverà in ogni modo a ottenere punti buoni per la classifica.

🇮🇹 Italia 10 🇳🇿 Nuova Zelanda 9 🇿🇦 Sudafrica 5 🇨🇦 Canada 0 🇳🇦 Namibia 0

Dove vedere Italia-Sudafrica

Italia-Sudafrica verrà trasmessa dalla Rai su Rai 2 o in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. In Italia la Coppa del Mondo di rugby 2019 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 2 e Rai Sport. Saranno trasmesse le quattro partite dell’Italia ai gironi, quelle più importanti della prima fase, i quarti di finale, le semifinali e la finale di Yokohama. Gli incontri saranno commentati da Andrea Fusco e dagli ex giocatori Andrea Gritti, Gianluca Guidi e Paolo Vaccari. Qui invece trovate tutti i modi per seguire in televisione e in streaming gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.

Le formazioni di Italia-Sudafrica

Italia 15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Luca Morisi, 12 Jayden Hayward, 11 Michele Campagnaro, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Sergio Parisse, 7 Jake Polledri, 6 Braam Steyn, 5 Dean Budd, 4 David Sisi, 3 Simone Ferrari, 2 Luca Bigi, 1 Andrea Lovotti

Sudafrica 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handre Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Mbongeni Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira